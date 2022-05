Cote d'Ivoire: Université internationale de Grand-Bassam - 154 étudiants reçoivent leurs diplômes de fin de formation

Désormais titulaires de Bachelor en Administration des affaires, Sciences politiques, Gestion des systèmes informatiques, Génie mécanique et Mathématiques, 154 étudiants sortants de l'Université internationale de Grand-Bassam (UIGB) ont reçu, samedi dernier, leurs diplômes de fin de formation. C'était lors d'une cérémonie solennelle, la 8e du genre, organisée par l'établissement au Palais de la Culture à Treichville.

Les 76 filles et 78 garçons diplômés ont reçu leurs parchemins couronnant quatre ans d'études en présence du président de l'UIGB, Pr Saliou Touré, et de nombreux parents et invités. L'éminent professeur de Mathématiques a félicité les futurs cadres et leur a exprimé sa fierté pour le travail acharné et le dévouement dont ils ont fait preuve durant leur parcours universitaire.

" Je souhaite qu'en partant d'ici, vous fassiez le serment de servir votre pays, de servir l'Afrique et que, partout où vous irez, vous ayez pour crédo la devise de l'UIGB, à savoir Éthique, Excellence et Responsabilité ", a conseillé Saliou Touré.

Créée officiellement en 2007, l'UIGB s'inspire des modèles et des méthodes de formation et de gestion des universités et des institutions d'enseignement supérieur américaines. L'anglais y est la langue d'enseignement et de travail. L'établissement comptait 850 étudiants en janvier 2022, dont 42% de filles. Ces étudiants viennent de 21 pays. 98% sont originaires des pays membres de la CEDEAO.

Martine Coffi-Studer, Pca de Bolloré, et conférencière principale à la cérémonie, a exhorté les diplômés de la promotion 2022 de l'Université internationale de Grand-Bassam à être " des acteurs indispensables des futurs succès, des entrepreneurs de l'Afrique de demain, une Afrique prospère, autonome dans ses capacités et ses moyens de production ".

Des prix spéciaux d'encouragements ont, par ailleurs, été remis aux étudiants les plus méritants, notamment le prix de la meilleure moyenne de l'école de Business, de la meilleure moyenne de l'école de Sciences et de l'étudiante ayant la meilleure moyenne de toute l'Université.

Les lauréats ont reçu une bourse d'étude à l'Étranger, un Ipad, un stage professionnel de six mois (pour la meilleure moyenne de l'École de Business) et un lot de livres.