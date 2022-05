Togo: Marché des ARTs et des spectacles - Le Mask Togo accueille des ARTs de différents pays

Des artistes, groupes et compagnies de théâtre des pays africains et d'Europe participeront, du 29 juillet au 28 août, à la deuxième édition du Marché des arts et des spectacles de Kemerida dénommé (Mask Togo), au Togo, à Lomé.

L'édition a pour thème " Tout en tout, par tous, pour tous/Cohésion sociale ". Plusieurs activités sont programmées, entre autres, l'atelier de jeu de masque, peinture, dessin, marionnettes, musique, conte et théâtre, spectacle, exposition, foire artisanale, et des séances axées sur la consommation locale.

Durant un mois, douze pays d'Afrique et un d'Europe prendront part à la deuxième édition du Marché des arts et des spectacles de Kemerida. Il s'agit du Bénin, de la Centrafrique, du Sénégal, de la Côte-d'Ivoire, de la Guinée Conakry, du Niger, du Tchad, du Mali, du Burkina Faso, de la République du Congo, la République démocratique du Congo, du Togo et de la France.

L'évènement se déroulera en deux grandes phases : la première qui se tiendra du 29 juillet au 12 août sera consacrée à l'éducation artistique et culturelle à la base (transmettre et enseigner les arts, la culture aux enfants et aux jeunes).

La deuxième phase réservée aux ateliers des professionnels, des responsables de compagnies, des membres de commission culture des communes est prévue du 13 au 29 août,. Ces ateliers de formation auront lieu chaque matin, après-midi et soir. Ils seront suivis par des visites des patrimoines matériels et immatériels et des spectacles.

Créé en 2021 par l'association culturelle et artistique les Zéniths Toiles d'Afrique Togo ACA-ZéTA Togo, le Mask Togo est un marché où l'on expose tout ce qui est arts, produits culturels artistiques, tout ce qui est artiste et artisan. Il permet aux artistes togolais et africains de se vendre eux-mêmes en tant que produits, la mise en réseau de plusieurs artistes et disciplines.

Le mask Togo permet également aux promoteurs, directeurs des festivals, artistes et touristes tant togolais que de l'extérieur de voir le Togo comme un hub commercial en art et culture ; promouvoir le tourisme culturel et artistique togolais et africain (mettre en valeur l'histoire, rite, tradition et coutume d'un peuple, d'une communauté) ; de favoriser l'interculturel entre les artistes.