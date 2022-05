Afrique de l'Est: Crise à l'Est - Le Burundi entend faire profiter à la RDC son expérience en matière de réconciliation

Au terme d'une visite officielle de deux jours à Bujumbura, du 21 au 23 mai, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté la terre burundaise le 23 mai en fin de journée, rapporte une dépêche de la cellule de communication de la présidence.

Dans un échange avec la colonie congolaise de Bujumbura, le chef de l'Etat congolais a salué l'amélioration des relations entre son pays et le Burundi, malgré un passé tumultueux dû, selon lui, à la politique régionale de l'époque. " Aujourd'hui, nous voyons en la République du Burundi un partenaire fidèle ", a déclaré en substance le président Félix Tshisekedi faisant allusion au soutien burundais dans le processus de pacification de l'est de son pays.

Au cours de cette rencontre, le chef de l'Etat et son épouse ont répondu aux préoccupations présentées par la diaspora, notamment les problèmes d'immigration, les problèmes consulaires et les conditions d'élèves et étudiants congolais de Buja. En ce qui concerne la taxe annuelle d'établissement, elle est passée de 500 à 25 dollars seulement, à la grande satisfaction des étudiants. D'autres difficultés trouveront des solutions dans le cadre de l'intégration régionale effective avec la Communauté d'Afrique de l'Est, a assuré le président.

Devant la presse réunie à l'aéroport Melchior-Ndandaye, Evariste Ndayishimiye et Félix Tshisekedi se sont mutuellement félicités de leur volonté de réchauffer les relations bilatérales cimentées depuis 2021, à en croire le président du Burundi. Il a confirmé sa ferme volonté de s'impliquer dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo (RDC) allant jusqu'à promettre l'expérience du Burundi en matière de réconciliation. " La RDC a longtemps supporté notre malheur en acceptant d'accueillir nos frères (réfugiés) pendant notre crise. Nous sommes pays amis de longue date, son malheur est notre malheur et son bonheur est aussi le nôtre ", a-t-il affirmé.

Les projets intégrateurs du Burundi valent la peine

Dans le cadre d'une mise en place prochaine d'un certain nombre de projets d'intérêt commun entre les deux pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était rendu le 22 mai dernier dans la province burundaise de Gitega, sa capitale politico-administrative, située à 102 Km de Bujumbura.

Un long parcours de plus de deux heures par route au milieu des collines et escarpements. Sur les lieux, lui et son épouse se sont rendus d'abord au mausolée de feu Pierre Nkurunziza, neuvième président du Burundi, décédé le 8 juin 2020, avant de s'incliner devant la mémoire de celui que les Burundais présentent comme un nationaliste et un révolutionnaire engagé pour la cause de son pays. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Gitega. C'est est une institution spécialisée de la communauté des pays des Grands Lacs comprenant la RDC, le Burundi et le Rwanda. Un vaste site qui fait malheureusement face à d'énormes difficultés de fonctionnement, notamment une paralysie totale de ses activités.

Le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Elevage, accompagnant le chef de l'État congolais, a attribué ce marasme fonctionnel aux différentes guerres civiles qui n'ont épargné aucun pays de la sous-région. Il a assuré son hôte qu'un plan de relance est en gestation en vue de relever ce site dont la contribution est considérable dans la production agro-pastorale. Un autre site qui a accueilli le président congolais est la ferme de Bugendana, située à 20 Km de Gitega où se fait l'élevage des vaches laitières. Le site développe également un important projet agricole sur une étendue de cinq Hectares.