Afrique: L'allaitement maternel exclusif en saison pluvieuse éloigne les maladies

Abuja — Selon une étude, nourrir les enfants exclusivement au lait maternel de manière continu pendant six mois durant la saison des pluies, sans ajouter aucun autre aliment, peut aider à prévenir une maladie liée aux carences en micronutriments.

A en croire cette étude, la maladie, appelée dysfonction entérique environnementale (DEE), est courante chez les enfants des milieux à faible revenu et est liée à un mauvais assainissement, à des carences en micronutriments et à une petite taille chez les enfants.

" L'allaitement maternel exclusif protège contre le dysfonctionnement entérique environnemental, surtout s'il est introduit pendant la saison des pluies ", explique James Berkley, co-auteur de l'étude et professeur de maladies infectieuses pédiatriques à l'université d'Oxford en Angleterre. " Les aliments autres que le lait maternel sont plus susceptibles d'être contaminés pendant la saison des pluies ", ajoute-t-il.

James Berkley affirme que l'étude révèle qu'une croissance médiocre et des maladies fréquentes restent courantes dans les pays pauvres en ressources et peuvent être liées à un dysfonctionnement entérique environnemental.

" Nous ne connaissons pas la cause du dysfonctionnement entérique environnemental ni quand il commence dans l'enfance ", a-t-il confié à SciDev.Net. " Nous voulions voir si la croissance anormale de bactéries et la prolifération bactérienne dans la partie supérieure de l'intestin grêle pouvaient en être responsables, tout en recherchant d'autres expositions potentielles comme les infections, les antibiotiques et l'allaitement ", explique James Berkley. " Les résultats montrent que l'arrêt de l'allaitement maternel exclusif était fortement associé à [la] maladie ", dit-il.

Les chercheurs ont étudié 100 nourrissons à la naissance à Junju (une communauté rurale de la côte du Kenya) d'août 2015 à janvier 2017, et ont examiné chaque nourrisson pendant neuf mois. Les bébés ont été périodiquement évalués pour leur croissance et différents indices tels que l'alimentation, l'allaitement, les épisodes de maladie et les médicaments.

" Pendant la saison des pluies, la diarrhée, la fièvre et les difficultés respiratoires sont survenues plus fréquemment, [et] les marqueurs de l'EED étaient pires ", indique l'étude publiée dans EClinicalMedicine au mois d'avril dernier. " Nous avons entendu des soignants qui s'occupaient des participants que les aliments complémentaires consommés pendant la saison des pluies sont généralement stockés plus longtemps et peuvent donc comporter plus de risque de contamination par des toxines bactériennes ou fongiques ou présenter plus de risque de perte de valeur nutritive. "

Goodness Anyanwu, nutritionniste au ministère fédéral de la Santé du Nigéria, a déclaré à SciDev.Net que la période de six mois d'allaitement maternel exclusif améliore la maturité intestinale du nourrisson avant l'introduction de l'alimentation complémentaire.

" L'angle de l'intensification de l'allaitement maternel exclusif pendant la saison des pluies, en particulier pour les bébés nés à cette période afin d'éviter la contamination entérique par les céréales stockées sur une longue période, est révélateur ", déclare-t-il. Ajoutant que " cela montre que pour les enfants de plus de six mois, l'allaitement maternel prédominant devrait être une priorité pendant la saison des pluies ".Elle recommande que cette étude soit utilisée comme un outil de plaidoyer pour la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se déroule dans le monde entier chaque mois d'août.

" Les résultats de recherches comme celle-ci devraient être intégrés dans les modules d'éducation nutritionnelle, tant dans les communautés rurales que dans les régions urbaines. Cela sera également bénéfique à l'échelle nationale et de l'Afrique subsaharienne ", dit-elle.

James Berkley ajoute que les familles et les nutritionnistes doivent être sensibilisés sur les risques d'interruption précoce de l'allaitement maternel, qui sont plus importants pendant la saison des pluies.