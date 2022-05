Sénégal: Bourse - La capitalisation du marché des actions sous la barre des 6 200 milliards FCFA ce 24 mai 2022

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a clôturé la séance de cotation de ce mardi 24 mai 2022 sous la barre des 6200 milliards de FCFA. Cette capitalisation s'est établie à 6170,515 milliards de FCFA contre 6209,265 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 38,75 milliards de FCFA.

Cette situation est occasionnée par la mauvaise passe de l'indice composite qui s'est replie de 0,62% à 204,99 points contre 206,27 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 10 a gagné 0,90% à 161,65 points contre 160,21 points précédemment. Quant à la valeur des transactions, elle s'est affichée à 815,463 millions de FCFA contre 1,499 milliard de FCFA. La capitalisation du marché des obligations a enregistré une baisse de 14,537 milliards de FCFA à 7847,091 milliards de FCFA contre 7861,628 milliards de FCFA le 23 mai 2022.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 7,16% à 2 245 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,06% à 3 500 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 3,96% à 2 495 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 2,44% à 4 405 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 5 460 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,57% à 1 350 FCFA), BOA Benin (moins 5,96% à 6 000 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,50% à 3 610 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 5,36% à 5 300 FCFA).