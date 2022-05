Afrique: Huit Togolais seront honorés par les Nations Unies

La Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies aura lieu jeudi au siège de l'ONU à New York. Le secrétaire général, António Guterres, déposera une gerbe en l'honneur des quelque 4.200 Casques bleus qui ont perdu la vie depuis 1948 et présidera une cérémonie au cours de laquelle le La médaille Dag Hammarskjöld sera décernée à titre posthume à 117 soldats de la paix, policiers et civils, décédés l'année dernière.

Parmi les Casques bleus à honorer à titre posthume figurent huit Togolais : le Capitaine Biguilinibe Wodjo, le Sgt. Assimah Abalo, SCH Dosseh Amedekouva, SCH Toi Gmaro, CCH Essoyo-Mawe Lemou, 1°CL Mawe Awereou, SGT Padaki Poyodi et SGT Atcham Tetena qui ont perdu la vie alors qu'ils servaient avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) .

Le Togo est le 16e plus important contributeur de personnel en uniforme aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il déploie actuellement près de 1.100 militaires et policiers dans les opérations de l'ONU en République centrafricaine, en RRDC, au Mali, au Soudan du Sud et au Sahara occidental.