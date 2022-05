Afrique: Eliminatoire CAN 2023 - Aliou Cissé dévoile la liste des Lions convoqué, ce vendredi

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, rencontre la presse vendredi, pour la publication de la liste des joueurs retenus pour les matchs Sénégal-Bénin et Sénégal-Rwanda, comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, annonce la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Cette rencontre avec les journalistes se tiendra à partir de 10 heures au restaurant Good Rade, sur la VDN, à Dakar, précise le communiqué de l'instance dirigeante du football sénégalais transmis à l'APS.

Le Sénégal jouera contre le Bénin, le 4 juin au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, et le Rwanda, le 7 juin à Kigali. Les Lions, détenteurs de la CAN, partagent la poule L avec le Bénin, la Mozambique et le Rwanda. La CAN 2023 est prévue en Côte d'Ivoire