Sénégal: Déthié Faye, coordonnateur du pôle des non-alignés - "Le Conseil constitutionnel a dit le droit et rien que le droit"

Le coordonnateur du Pôle des non-alignés a aussi apprécié les décisions du Conseil constitutionnel de ce mardi, estimant que les conditions sont désormais réunies pour des élections législatives apaisées. " Le Conseil constitutionnel s'est limité à dire le droit et rien que le droit.

A partir de ce moment, il reste aux acteurs politiques et à tous les Sénégalais de comprendre qu'on peut faire confiance à cette justice et à nous mettre à travail pour créer les conditions d'organisation d'élections apaisées pour le bien de notre démocratie et pour la consolidation de l'État de droit ", a souligné Déthié Faye. Il ajoute pour Lesoleil.sn: " Notre position ne doit pas être de cibler des listes quelles qu'elles soient, mais l'essentiel c'est de se battre pour que le droit soit dit et tout le droit et rien que le droit. C'est la raison pour laquelle j'avais indiqué que le Conseil constitutionnel devait répondre au moins à trois questions ".

De son avis, il était question " de savoir si au-delà du délai légal de dépôt à savoir le 8 mai, il était possible de procéder à un dépôt complémentaire ou de substitution. A cette question, le Conseil constitutionnel a dit oui, cela est possible parce qu'il y a une loi qui l'interdisait mais que " celle-ci) a été abrogée. Dès l'instant que la loi est abrogée, la possibilité de substitution est maintenant ouverte à toutes les listes ".

Aussi, a ajouté Déthié Faye, " la légalité ou non de la circulaire du ministère de l'Intérieur organisant les modalités de vérification du parrainage. Cela a fait l'objet de beaucoup de contestations, de discussions mais il fallait que le Conseil constitutionnel se prononce sur cette question pour nous dire si oui ou non cette disposition était légale. La décision est que le ministre de l'Intérieur est habilité à définir ces modalités et donc c'était une décision légale ".