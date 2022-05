Sénégal: Organisation mondiale de la Santé - Tedros Adhanom Ghebreyesus réélu pour 5 ans

Les États membres de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) ont réélu, mardi, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de Directeur général pour un deuxième et dernier mandat de cinq ans. En janvier dernier, le Conseil exécutif de l'OMS avait proposé Tedros Adhanom pour occuper à nouveau le poste de Directeur général. Ce nouveau mandat débutera officiellement le 16 août 2022. Il était le seul candidat.

" Je suis honoré par la chance que m'offrent les États Membres d'être Directeur général de l'Oms pour un second mandat ", a déclaré le Dr Tedros. " Cet honneur, cependant, s'accompagne d'une grande responsabilité et je m'engage à collaborer avec tous les pays, mes collègues du monde entier et nos précieux partenaires, pour que l'Oms remplisse sa mission, qui consiste à promouvoir la santé, à préserver la sécurité mondiale et à servir les populations vulnérables ", a-t-il ajouté.

Tedros Adhanom Ghebreyesus de l'Ethiopie, candidat de l'Afrique a été élu pour la première fois en 2017. " Sa réélection donne encore de l'espoir pour plus d'équité dans la santé mondiale, son objectif a toujours été de protéger les plus vulnérables. Il a su tenir la barre haute avec un leadership exceptionnel face aux attaques et tant d'autres. C'est une fierté pour l'Afrique ", commente Dr Socé Fall, Médecin-colonel sénégalais, adjoint du Directeur général.