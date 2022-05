Afrique: Message du Secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la Journée de l'Afrique

document

L’Afrique est un berceau de l’espoir. En cette Journée de l’Afrique, nous célébrons l’énorme potentiel de ce continent si divers et dynamique.

De belles perspectives s’ouvrent pour l’Afrique, notamment grâce au nombre croissant de jeunes et à leur dynamisme, à des initiatives telles que la Zone de libre-échange continentale africaine et la Décennie de l’inclusion financière et économique des femmes ou encore à l’Agenda 2063, qui traduit la vision audacieuse de l’Union africaine pour l’avenir.

Toutefois, en cette journée, nous n’oublions pas les multiples difficultés qui empêchent l’Afrique de réaliser pleinement son potentiel, notamment la pandémie de COVID-19 et ses effets dévastateurs sur les économies africaines, les changements climatiques, les conflits qui perdurent ou encore une grave crise alimentaire.

Pour aggraver la situation, la guerre en Ukraine crée une « super-tempête » pour les pays en développement, en particulier en Afrique. Cette crise entraîne une flambée des prix des denrées alimentaires, de l’énergie et des engrais, ce qui a des conséquences terribles sur la nutrition et les systèmes alimentaires, et il est aujourd’hui encore plus difficile pour les pays du continent de mobiliser les ressources financières dont ils ont besoin pour investir dans leur population.

L’Union africaine a décidé que 2022 serait l’année de la nutrition. Cette année, à l’occasion de la Journée de l’Afrique, le monde doit se montrer solidaire avec tous les Africains et Africaines et unir ses forces pour améliorer la sécurité alimentaire et mettre la nutrition à la portée de toutes et tous.

Nous devons également redoubler d’efforts pour mettre fin à la pandémie, réformer le système financier mondial, porter un coup d’arrêt aux changements climatiques et faire taire les armes dans tous les conflits.

L’Organisation des Nations Unies continuera de se tenir fièrement aux côtés des Africaines et des Africains et s’efforcera, comme elle l’a promis, de construire une Afrique prospère et pacifique pour toutes et tous.