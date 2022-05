Cote d'Ivoire: Education - "Construire un avenir plus fort" - Mariatou Koné à Londres au Forum mondial de l'éducation 2022

La Côte d'ivoire présente au forum mondial de l'éducation (Ewf) 2022, à travers la première responsable du département de l'éducation nationale, le Professeur Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation. Elle prend part à ce forum qui a ouvert ses portes, ce mardi 23 mai 2022, à Londres. Ce forum réunit 112 ministres de l'Éducation et des représentants d'organisations internationales et non-gouvernementales.

Placé sous le thème " Éducation : construire un avenir plus fort, plus audacieux et meilleur ", ce forum mettra l'accent sur la manière d'utiliser la technologie, l'intelligence artificielle et l'expérience pour renforcer les systèmes éducatifs et les économies du monde entier. Par ailleurs, les participants discutent au cours de cette rencontre des moyens permettant aux pays de développer des systèmes éducatifs avec des ressources limitées.

Il faut noter que le Professeur Mariatou Koné a également pris part à des rencontres et sessions portant sur l'intelligence artificielle, les contenus et programme numériques, l'alphabétisation, la technologie éducative et le développement des compétences vertes. Et ce, pour répondre aux exigences de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26).

La Côte d'Ivoire fait partie des pays attendus à ce forum pour son engagement relatif aux futurs de l'éducation et pour les États Généraux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (Egena) qu'elle a organisé avec brio. En sa qualité de représentante mondiale de l'éducation à la commission de haut niveau sur le développement du numérique à l'UNESCO, la Ministre Mariatou Koné a invité les pays mutualiser les efforts pour relever les défis.