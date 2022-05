Congo-Kinshasa: Le CICR favorise l'accès à l'eau potable par des partenariats et des dispositifs de financement novateurs

communiqué de presse

Genève (CICR) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) mène un vaste projet d'approvisionnement en eau dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo, qui vise à assurer un accès à l'eau potable à plus de 330 000 personnes à un coût abordable d'ici 2026. Pour pouvoir être mis en œuvre, ce projet de grande ampleur bénéficie de la confiance de partenaires clés et de dispositifs de financement public-privé novateurs.

Sur les 800 000 habitants de Goma, plus de la moitié sont privés d'accès de base à l'eau potable. Dès lors pour satisfaire leurs besoins, soit ils se rendent au lac Kivu pour puiser de l'eau qu'ils doivent ensuite transporter sur de longues distances dans des jerrycans de 20 litres, soit ils s'acquittent de sommes colossales aux points de distribution d'eau. Dans les deux cas, les gens risquent de tomber malades, ce qui accentue la pression qui pèse déjà sur les communautés les plus vulnérables.

Le projet " Eau pour Goma Ouest " comprend deux volets : d'un côté, construire un réseau d'approvisionnement en eau potable composé de stations de traitement des eaux, de stations de pompage et de réservoirs et, de l'autre côté, investir dans des mesures d'accompagnement pour garantir la pérennité du système et l'exécution des travaux d'urgence qui s'imposent.

Ce projet aura un effet positif durable sur la vie de centaines de milliers de personnes. Sa mise en œuvre montre à quel point les partenariats locaux et les partenariats entre le monde humanitaire, le domaine du développement et le secteur privé sont devenus importants. Cette approche collaborative aura des retombées pérennes là où cela est le plus nécessaire ", explique le président du CICR, Peter Maurer.

D'un montant de 40 millions de francs suisses, le projet conjugue des sources de fonds affectés à l'action humanitaire et au développement et des investissements du secteur privé.

La Banque mondiale, la Direction suisse du développement et de la coopération, l'Agence suédoise de coopération internationale au développement et la Fondation Lombard Odier soutiennent déjà le projet. Quelque 17 millions de francs suisses ont été levés en mai 2022, dont 15 millions prévus par la Banque mondiale. Par ailleurs, un financement supplémentaire de 8 millions est toujours recherché pour achever l'élaboration et poursuivre les activités d'urgence essentielles.

Afin que le projet reste abordable et pertinent pour les habitants de la ville, le CICR travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux et soutient la création de la Régie provinciale, un organisme chargé de contrôler la qualité du service fourni par la compagnie privée des eaux.

" Les approches nouvelles et les partenariats innovants constituent des outils importants pour assurer la stabilité à long terme d'une région en proie à un enchaînement de crises et de conflits depuis trop longtemps ", indique Peter Maurer.