Congo-Kinshasa: Le forum pour la paix et la cohésion sociale au Kasaï a débuté à Kinshasa

En RDC, au lendemain de la réconciliation entre les originaires des provinces du Grand Katanga, le forum pour la paix et la cohésion sociale au Kasaï et au Kasaï central a débuté mardi à Kinshasa.

Organisée par l'ONG suédoise Inter Peace et financée par l'ambassade de Suède, des élus nationaux et des autorités coutumières et d'autres acteurs concernés prennent part à cette rencontre.

Ces assises devront permettre de résoudre plusieurs conflits très récurrents dans l'espace Kasaï, deux régions durement touchées par les conflits intercommunautaires, explique le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata.

" Les conflits entre groupes claniques, les conflits de pouvoir, les conflits de succession... Ce sont des conflits qui continuent de se poser dans le Grand Kasaï comme dans plusieurs autres parties de la République et je crois qu'il est important que l'on mette fin à ce conflit pour que l'on puisse arriver à la paix et au développement dans notre pays ", détaille-t-il.

" Les communautés ont commencé à se regarder "

L'existence des milices Kamwuina Nsapu avait exacerbé les conflits communautaires dans la région. Mais la donne est en train de changer selon le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Pieme : " Grâce aux partenaires qui nous ont accompagnés dans le processus, aujourd'hui, les communautés ont commencé à se regarder, au moins on a commencé à discuter sur nos divergences et les problèmes qui sont les nôtres ", dit-il.

" Nous croyons que nous regardons dans la bonne voie et nous espérons que, au bout de ce processus, nous allons finir par récupérer pratiquement toute la paix qui nous a échappé jusque-là ", ajoute le gouverneur.

Le forum prend fin jeudi et les organisateurs espèrent que le gouvernement central s'engagera aux côtés des autorités provinciales et coutumières dans cette recherche de la paix et de la cohésion sociale.