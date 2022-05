Maroc: Accord de partenariat pour la généralisation et l'amélioration du préscolaire dans la région de Casablanca-Settat

Casablanca — Un accord de partenariat portant sur la généralisation et l'amélioration de l'enseignement préscolaire dans la région de Casablanca-Settat a été signé, mardi, à Casablanca entre la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS) et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat,

Cette convention, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes Orientations Royales relatives à la généralisation et le développement de l'enseignement préscolaire, a été signée par le directeur de l'AREF de Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib, et le directeur général de la FMPS, Aziz Kaichouh.

L'accord intervient également dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-cadre conclue entre la FMPS et le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, et de la convention de financement signée entre le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, le ministère de l'Economie et des finances et la FMPS et prévoyant de confier la gestion des salles du préscolaire à la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire.

S'exprimant à cette occasion, M. Talib a souligné que ce partenariat vise notamment à améliorer l'enseignement préscolaire en ce qui concerne les ressources humaines à travers la formation des éducateurs, les équipements et les outils de travail ainsi que les espaces d'accueil des enfants.

Cet accord, a-t-il ajouté, permettra aussi la gestion de 1171 salles d'enseignement préscolaire par l'établissement qui présente des services de qualité, rappelant qu'il est prévu pour la prochaine rentrée scolaire l'ouverture de 410 salles du préscolaire au niveau de la région.

M Talib a, en outre, précisé que ce partenariat permet à la FMPS la gestion de 346 salles sur l'ensemble des salles programmées, soit environ 84 pc du total des salles qui seront ouvertes la prochaine saison scolaire, relevant les grands efforts déployés par l'AREF ces trois dernières années.

Pour sa part, M. Kaichouh a affirmé que cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-cadre conclue entre la FMPS et le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports concernant le Programme national de généralisation et de développement du préscolaire, et à travers laquelle quatre axes ont été définis en vue de donner une forte impulsion à la qualité dans le domaine de l'enseignement préscolaire et l'extension de l'offre éducative.

Il a également indiqué que l'accord signé entre la FMPS et l'AREF prévoit de confier la gestion directe de plusieurs salles à la Fondation, ainsi que la mise en œuvre du système de formation de base et de formation continue au profit des éducateurs du préscolaire dans la région.

M. Kaichouh a, en outre, présenté à cette occasion un exposé sur l'action de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire et les dispositions de l'accord conclu.