Maroc: Rencontre mercredi à Rabat sur les moyens de développer les services et structures d'accueil de la petite enfance

Rabat — Le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille organise, mercredi à Rabat, en coopération avec l'UNICEF, une journée d'étude, en mode hybride, sous le thème "les moyens de développer les services et structures d'accueil de la petite enfance dans le cadre des politiques familiales".

Selon un communiqué du ministère, cette journée d'étude, initiée dans le cadre de la célébration par le Royaume de la Journée nationale de l'enfant, qui coïncide avec le 25 mai de chaque année, vise à favoriser le partage des expériences et à approfondir le débat autour des moyens à mettre en place pour garantir une offre répondant aux besoins des familles en matière d'accueil des enfants de moins de 4 ans et ce, dans l'objectif de chercher des solutions appropriées afin d'accompagner les changements démographiques, socio-économiques et environnementaux et leurs incidences sur les modes de vie des familles et la prise en charge de la petite enfance.

Cette rencontre se veut aussi une occasion pour renouveler l'adhésion des différents acteurs et mettre en avant les efforts déployés par le Royaume en faveur des familles et des enfants, plus particulièrement les orientations du Nouveau Modèle de Développement, le chantier de généralisation de la protection sociale et les différentes mesures sociales contenues dans la programme gouvernemental pour la période 2021-2026 et ayant un impact direct sur la situation des familles.

Prendront part à cette journée d'étude, les représentants des départements ministériels et des institutions nationales concernés, des associations, du secteur privé, des universités, des centres de recherches et des partenaires internationaux, ainsi que des chercheurs et experts, dans le but de créer un espace de réflexion collective à des solutions pratiques qui prennent en considération les standards en vigueur, en vue d'assurer une offre gratuite ou à bas coût dans le domaine d'accueil de la petite enfance, ainsi que le développement de la profession de l'action sociale relative à l'assistance maternelle, à même de la rendre accessible aux familles à revenu limité ou en situation de vulnérabilité.