Cote d'Ivoire: Propriété intellectuelle - Les enseignants-chercheurs de l'Université Nangui Abrogoua renforcent leurs capacités

Un atelier de formation des enseignants-chercheurs s'est ouvert le mardi 24 mai 2022, à l'Université Nangui Abrogoua. Cet atelier de formation de deux jours, animé par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (Oipi), a pour objectifs, entre autres, de renforcer les capacités des enseignants-chercheurs de l'Université Nangui Abrogoua; de faire prendre en compte le droit de propriété intellectuelle dans la démarche de la recherche scientifique et technologique, et d'apporter un appui à l'inventaire des technologies candidates à la protection.

Il s'agit également de mettre à niveau les chercheurs sur les nouvelles stratégies de recherche de l'information scientifique technique dans les bases de données spécialisées, mais aussi de formuler, et établir une politique et une stratégie institutionnelle en matière de propriété intellectuelle en conformité avec les cadres juridiques nationaux et régionaux en vigueur.

Le président de l'Université Nangui Abrogoua, le Pr Tano Yao, s'est félicité de la tenue de cet atelier de formation qui, pour lui, permettra aux enseignants-chercheurs de s'approprier la propriété intellectuelle et surtout de valoriser les fruits de leurs recherches. " Cette formation est la bienvenue parce qu'elle permettra à nos chercheurs de savoir comment protéger leurs découvertes. Et surtout de participer à un vrai développement de l'innovation dans notre institution et en Côte d'Ivoire ", a-t-il indiqué, déplorant le fait que très peu d'enseignants-chercheurs cherchent à protéger leurs découvertes.

C'est pourquoi il les exhorte à s'approprier cette formation afin de protéger les résultats de leurs recherches qui constituent une grande richesse. Le coordonnateur des services techniques, Kouamé Kouabran Alexis, qui représentait le directeur général de l'Oipi, a indiqué que cette formation vise à accompagner les enseignants-chercheurs dans la protection des résultats de leur recherche. Selon lui, les enseignants qui cherchent et qui trouvent en Côte d'Ivoire sont très nombreux. Mais quand ils trouvent, c'est pour leur évolution pédagogique, leur promotion académique alors que derrière la promotion académique, ce qu'ils trouvent c'est de la richesse non seulement pour eux-mêmes, pour leur institution et aussi pour l'Etat de Côte d'Ivoire.

L'Etat facilite la protection des technologies. " Pour que ce qu'ils ont trouvé passe à la production, il faut passer par la propriété intellectuelle. Il faut donc qu'ils s'approprient cet outil pour mieux profiter des résultats de leurs recherches ", a déclaré Kouamé Kouabran Alexis, soulignant qu'il y a propriété littéraire, artistique et la propriété industrielle.

" Un nom commercial se protège juste à 10 000 FCfa ou 20 000 FCfa selon que la demande est faite par une personne physique ou morale. Le design, la forme d'un produit, le motif d'un pagne ou d'un tapis est protégé à 80 000 FCfa et lorsque vous avez plusieurs motifs du même type que vous voulez rassembler pour les protéger, il y a une réduction de sorte que vous aurez à payer environ 100 motifs à moins de 200 000 FCfa ", a expliqué le coordonnateur des services techniques de l'Oipi. Poursuivant, il a fait savoir que les technologies se protègent à environ 590 000 FCfa pour la première année, mais l'Etat a accordé une subvention pour permettre à tous ceux qui ont des technologies de pouvoir le faire facilement. " L'Etat prend plus de 90% de l'achat de la protection. Au lieu de 590 000 FCfa, le chercheur ne paye que 22 500 FCfa pour faire sa protection et le reste à la charge de l'Etat. "