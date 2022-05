Sénégal/Maroc: CM 2022 - Le Sénégal ne disputera pas de rencontre amicale en juin, le Ghana, le Maroc et la Tunisie en prévoient

Dakar — La quasi-totalité des sélections africaines qualifiées pour la prochaine Coupe du monde prévue au Qatar (21 novembre-18 décembre) prévoit de disputer des rencontres amicales en juin, une option qui n'a pas été retenue par le Sénégal qui ne compte pas en disputer.

Le Ghana et la Tunisie ont été invités au tournoi Kirin au Japon où chacune de ces deux sélections va disputer deux matchs. Les Aigles de Carthage de la Tunisie vont jouer deux matchs éliminatoires de la CAN 2023 contre la Guinée Equatoriale (2 juin) à Radès (Tunis) et le Botswana, le 6 juin, avant de s'envoler pour Osaka (Japon).

Le 10 juin, ils y joueront contre le Chili dans le cadre d'un tournoi auquel vont participer le Japon et le Ghana. La finale et le match de classement de ce tournoi sont programmés le 14 juin. L'équipe du Maroc a pour sa part calé un match amical contre les Etats Unis d'Amérique le 1-er juin à Cincinnati (Ohio), rapportent des médias marocains. De sources médiatiques, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) n'a pas encore décidé si les Lions Indomptables vont disputer ou pas un match amical en juin.

La Confédération africaine de football (CAF) avait programmé quatre matchs de qualification à la CAN 2023 en juin, mais elle avait été par la suite saisie par des sélections qualifiées au Mondial, lesquelles avaient plaidé la nécessité d'alléger cet agenda pour leur permettre de disputer des matchs de préparation. Contrairement aux précédentes éditions de la Coupe du monde, celle prévue au Qatar se tiendra en novembre-décembre, une période inhabituelle où les internationaux ne seront libérés au profit de leurs sélections nationales que moins d'une semaine avant le coup d'envoi de la compétition.

Le Sénégal, logé dans la poule A de la Coupe du monde, va jouer contre les Pays-Bas, le 23 novembre, avant de se frotter respectivement au Qatar et à l'Equateur, les 25 et 29 du même mois. Dans un communiqué publié lundi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir décidé de ne pas organiser de match amical international durant la fenêtre FIFA du 30 mai-14 juin, pour permettre aux internationaux de "pouvoir bénéficier d'un temps de repos convenable".

Elle précise que cette décision a été prise pour "permettre aux joueurs internationaux sénégalais pressentis d'aller en vacances plus tôt que prévu, afin de pouvoir bénéficier d'un temps de repos convenable avant de reprendre les compétions en clubs à partir de septembre (....) avec notre équipe nationale pour la préparation et la participation du Sénégal au mondial". Les Lions vont recevoir le Bénin (4 juin 2022), avant de se rendre au Rwanda (7 juin 2022), à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires de la CAN.