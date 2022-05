Afrique: Recherches Scientifiques - L'Université Péléforo Gon Coulibaly lance un projet de recherche sur le changement climatique.

L'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhoro a procédé le mardi 24 mai, à l'hôtel Laforge, à Angré, au lancement officiel d'un projet de recherche sur le changement climatique. Dénommé Centre transdisciplinaire africain sur la chaleur et la Santé, " the heat and health african transdisciplinary center (HE2AT) ", en anglais, ce projet est financé par le "National Institute of Health", basé aux États-Unis d'Amérique.

L'Université Péleforo Gon Coulibaly était représentée à la cérémonie par son vice-président, en charge de la planification, de la programmation et des relations extérieures, Vanga Adja Ferdinand. Selon lui, l'objectif de ce projet est d'améliorer la compréhension des interactions complexes entre la chaleur et la santé dans les villes africaines, en prenant en compte les dimensions spatiale et démographique. Mais aussi de contribuer à une avancée majeure en vue du développement de l'intervention, comprenant les Systèmes d'alerte précoce, de sorte à réduire la vulnérabilité et à renforcer la résilience face à la chaleur extrême dans les villes africaines.

" Les partenaires du projet HE2AT sont : l'Université du Witwatersrand, l'Université du Cap en Afrique du Sud, l'Université Aga Khan au Kenya, le Centre de recherche sur la santé sexuelle et le Vih/Sida, l'Université Peleforo Gon Coulibaly, le IBM Research Africa d'Afrique du Sud et du Kenya, l'Université de Washington et l'Université de Michigan aux États-Unis d'Amérique ", a-t-il cité. Avant de préciser que l'Université Péléforo Gon Coulibaly est l'institution partenaire principal en Côte d'Ivoire du projet.

Professeur Koné Inza, Directeur général du Centre suisse de recherche scientifique, a indiqué que l'Université Péléforo Gon Coulibaly bénéficiera dans le cadre de ce projet, de l'assistance technique et de l'expérience du Centre suisse, en matière de gouvernance de projets internationaux. " Une convention de partenariat a été signée, à cet effet, entre les deux institutions, le 10 février 2022, au Centre Suisse de Recherches scientifiques ", a-t-il rappelé. " Nous sommes heureux de participer à un tel projet et y apporter notre expertise ".

Le Professeur Cissé Guéladio, Investigateur principal du projet pour la Côte d'Ivoire, a quant à lui, souligné que le projet concentrera ses études de cas sur les villes de Johannesburg, en Afrique du Sud et d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. " Le projet s'étendra sur une période allant de cinq (5) à dix (10) ans. Pendant laquelle, les chercheurs pourront établir une science des données et une plateforme analytique, susceptibles de documenter les impacts de la chaleur extrême, d'informer les systèmes d'alerte précoce sensibles et les systèmes de surveillance à travers l'Afrique subsaharienne ", a-t-il poursuivi.