Cote d'Ivoire: Forum économique de Davos - Patrick Achi séduit ses interlocuteurs par la pertinence de ses arguments

Le Premier ministre a multiplié, le lundi 23 mai 2022, les rencontres et les plaidoyers pour la transformation de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire est un pays exportateur, le premier, de cacao. La Suisse est un grand exportateur de chocolat. Alors quand le Premier ministre du pays qui produit la fève servant à fabriquer le chocolat foule le sol du pays qui en tire le plus de dividendes par la transformation du cacao, il n'a qu'une obsession : produire du chocolat.

Augmenter la vitesse avec laquelle son gouvernement a entrepris, sous la houlette du Président Alassane Ouattara, la transformation du cacao ainsi que d'autres produits agricoles. Du chocolat made in Côte d'Ivoire, Vision 2030 en fait une priorité. Patrick Achi explique à ses interlocuteurs le constat établi par le premier producteur de cacao : " Au cours des trente dernières années, nous avons été le premier producteur mondial de cacao. Nous produisons plus de 2 millions de tonnes par an. A la fin de la journée, nous réalisons que quel que soit le prix qui vous sera donné, ce ne sera jamais suffisant, ni pour le pays, ni pour rémunérer le dur labeur du paysan.

" Une telle injustice a besoin d'être remédiée. La recette, le Premier ministre l'a dans la "Vision 2030 " du Président Alassane Ouattara. " Transformer cette matière première est le vrai défi, parce que nous avons besoin de valeur ajoutée, de créer des emplois, de générer plus de revenus ", dira Patrick Achi.

Qui a séduit ses interlocuteurs par la pertinence de ses arguments. Il a aussi dépeint, chiffré, un tableau qu'ils auraient bien voulu ne pas voir : sur 105 milliards de dollars (près de 53 mille milliards de FCfa ) que rapporte la chaîne des valeurs des produits agricoles, ceux qui défrichent la terre et leur pays ne gagnent que 5 milliards de dollars, soit quelque 2500 milliards de FCfa. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara ne veut plus de cela, dira Patrick Achi. Rien que pour le cacao, les données à venir sont considérables. En effet, les estimations du marché mondial du chocolat en 2028 donnent le chiffre de 200,4 milliards de dollars contre 138,5 milliards de dollars en 2020.

Dans ce combat pour la transformation des produits agricoles, la création d'emplois et de richesses, le chef du gouvernement a eu d'importants soutiens. De nombreux investisseurs sont intéressés par les ambitions de la Côte d'Ivoire, notamment les Émirats arabes Unis. " Nous avons parlé avec notre ami Cheikh Shakhbout et des responsables des Émirats, non seulement pour encourager les investisseurs des Émirats à venir en Côte d'Ivoire pour investir dans la transformation et la production de chocolat, mais aussi pour pouvoir faire de Dubaï un pôle logistique stratégique clé d'exportation vers le Moyen-Orient et l'Asie", a déclaré le Premier ministre ivoirien. Qui a reçu en audience, hier, Sheikh Shakhbookt bin Nahyan Alnahyan, ministre d'État d'Abu Dhabi.