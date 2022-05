Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence - Le Ministère du Budget honore ses agents

Le ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat a procédé le 23 mai 2022, à l'immeuble Sciam au Plateau, à la remise de prix à ses agents classés 2e et 3e, lors du Prix national d'excellence édition 2021. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a félicité ses agents qui font " la fierté du ministère, engagé depuis quelques années dans un vaste programme d'innovation et de réformes visant à dématérialiser les procédures, et améliorer les recettes douanières et fiscales, et accélérer la compétitivité des sociétés d'Etat. "

S'adressant aux récipiendaires, au nombre de six (6), il les a invités à s'investir davantage car, fait-il observer, leur responsabilité est désormais plus grande. En effet, dit-il, les challenges et défis plus exaltants les attendent. Le ministre Moussa Sanogo a exhorté ses collaborateurs à travailler avec acharnement afin d'être davantage performants et glaner d'autres lauriers. En somme, il a encouragé l'ensemble des agents à suivre l'exemple de ces lauréats afin de se faire remarquer positivement.

Ces agents méritants ont reçu de leur tutelle un prix constitué d'un trophée, d'un diplôme et d'un chèque. La porte-parole des récipiendaires, Mme Bleu née Gondo Mireille, a indiqué que ce prix est un défi pour l'amélioration continue de leurs performances et une invitation à plus d'abnégation et de persévérance.

"Nous promettons de nous montrer dignes de ces distinctions tout au long de notre parcours professionnel ", a déclaré Mme Gueu. Et d'ajouter également que ces prix résultent d'une symphonie d'ensemble savamment orchestrée par le ministre Moussa Sanogo. Pour sa part, le chef de cabinet, Grambouté Soiliho, a déclaré que des réflexions sont en cours en vue d'arriver à des propositions et réformes nécessaires pour prendre en compte d'autres compétences du ministère pour l'instant non couvertes par le prix national d'excellence, notamment les acteurs des nouvelles directions générales ou du cabinet.