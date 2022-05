Afrique: Elim. CAN 2023 - Avec 9 nouveaux, la liste de la Guinée Bissau contre l'Île Maurice et la Sierra Leone

C'est avec une équipe composée de 9 nouveaux joueurs que la Guinée Bissau jouera les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Dans sa liste rendue publique ce mardi, Baciro Candé à convoqué pour la première fois le portier Fernando Embadje. Il en est de même pour les défenseurs Sana Gomes et Adon Gomes et les milieux Janio Bikel, Mamadi Camara et Zidane Augustini Benjaqui.

Les attaquants Madi Queita, Dalcio Gomes, José Embalo et Zinho Gano sont également convoqués pour la première fois pour affronter l'île Maurice et la Sierra Leone respectivement le 9 et 13 juin prochain.

Voici la liste de la Guinée Bissau :

Gardiens : Maurice Gomis (Ayia Napa FC, Chypre), Manuel Mama Samba Baldé (Vizela, Portugal), Fernando Embadji (Damaense, Portugal).

Défenseurs : Jefferson Encada (Phaco, Egypte), Fali Candé (FC Metz, France), Sana Gomes (Hoah, Arménie), Adon Gomes (Dunkerque, France), Opa Sangatte (Châteauroux, France), Manconi Soriano Mané (Moreirense, Portugal), Jorge Braima Candé Noguiera (Farense, Portugal), Adon Gomes (Dunkerque, France), Eulanio Chipenda Gomes (FC Dallas, USA).

Milieux : Moreto Cassama (Reims, France), Alfa Sémédo Esteves (Vitoria Guimaraes, Portugal), Janio Bikel (Vicenza, Italie), Mamadi Camara (Reading, Angleterre), Zidane Augustini Benjaqui (Casa Pia, Portugal).

Attaquants : Mama Baldé (Troyes, France), Madi Queita (Farense, Portugal), Dalcio Gomes (Ionikos, Grèce), José Embalo (Alashkert FC, Arménie), Zinho Gano (Zulte-Waregem, Belgique), Piqueta Djassi (Al Shoalah, Arabie Saoudite).