Afrique: Journée mondiale de l'Afrique - L'UA se réunit à Malabo

Le continent commémore la journée mondiale de l'Afrique, qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le 25 mai 1963.

La journée du 25 mai est l'occasion pour chaque pays africain d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples. Elle est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains, et représente le symbole du combat de tout le continent pour la libération, le développement et le progrès économique. L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions.

Ouverture du sommet extraordinaire

A cette occasion, l'Union africaine (UA), qui fête cette année ses 20 ans, tient un sommet extraordinaire à Malabo, en Guinée équatoriale, du 25 au 28 mai.

Présidés par Macky Sall, président en exercice de l'UA, deux sommets sont prévus vendredi et samedi. Les crises sanitaire, climatique, alimentaire et sécuritaire seront au centre des débats. 114 millions de personnes dans les quinze pays africains les plus touchés ont besoin d'une aide selon l'ONU. Une conférence des donateurs devra permettre de mobiliser des fonds, en particulier pour les réfugiés et déplacés, soit plus de trente millions de personnes.

Les discussions porteront également sur la question des changements de régime " anticonstitutionnels ". Certains ministres sont déjà sur place depuis lundi pour prendre part aux échanges du comité sur les migrations, les réfugiés et les déplacés. Mais les principales discussions débutent ce mercredi avec la réunion du Conseil exécutif de l'organisation.

La journée de samedi sera consacrée à la lutte contre le terrorisme que ce soit au Sahel, au Mozambique ou en Somalie, mais aussi à l'instabilité politique connue par de nombreux pays depuis deux ans avec la recrudescence de coups d'Etat en Afrique de l'ouest.

Des interventions d'Abdelmajid Tebboune et Paul Biya, qui président actuellement des instances de l'UA sur le sujet, sont prévues. Des " mesures urgentes " et des " actions de soutien " aux pays touchés sont promises. Le Sierra-Léonais Julius Maada Bio prendra la parole sur la question des changements de pouvoir anticonstitutionnels, comprendre les coups d'Etat, qui se sont succédé depuis deux ans.

Malabo compte sur la présence d'une vingtaine de présidents africains, dont le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'UA, Joao Lorenço, Félix Tshisekedi, Mahamat Idriss Déby.