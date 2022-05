Algérie: Tizi Ouzou - Ouverture du 2e Salon du livre "Mouloud Mammeri" d'Ath Yanni

Tizi-Ouzou — La 2ème édition du Salon du livre "Mouloud Mammeri" d'Ath Yanni, au Sud de Tizi-Ouzou, organisé par l'Association culturelle "Loisirs de Jeunes" (ACLJ) de cette localité, s'est ouvert mardi avec la participation de nombreux auteurs et d'éditeurs.

Pas moins d'une centaine d'auteurs et d'une trentaine de maisons d'édition et de librairies prendront part à cette 2e édition qui s'étalera jusqu'au 28 du mois de mai en cours, ont annoncé les organisateurs de cette manifestation culturelle.

Le salon, abrité par la maison de jeunes communale "Keddache Ali", sera, également, marqué par la tenue de plusieurs rencontres-débats et conférences thématiques, animées par des écrivains et universitaires, des séances de ventes dédicaces, ainsi que des ateliers de chants, de contes et d'écriture.

Pour cette première journée, deux (2) tables rondes, l'une traitant de l'écriture de femmes, animée par Chabha Bengana et Rachida Sidhoum et l'autre de "la production littéraire amazighe" avec Mohand-Akli Salhi et Takfarinas Nait Chabane, ainsi qu'un échange-dédicace avec l'auteur Arab Si Abderrahmane autour de son roman "La colline sacrifiée", sont au programme.