Algérie: Tindouf - Pour des facilitations douanières en vue de promouvoir les exportations

Tindouf — Les opérateurs économiques participant à une journée de sensibilisation, mardi à Tindouf en présence du directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, ont plaidé pour la mise en place de facilitations douanières pour booster la dynamique économique dans la région.

Une série de préoccupations ont ainsi été soulevées au DG des Douanes, et ont concerné la facilitation des procédures douanières dans le domaine de la promotion des exportations, le bénéficie du régime du commerce de troc, notamment dans l'importation de camélidés, l'adaptation de l'autorisation de circulation en raison de la spécificité de la wilaya de Tindouf, en plus de la coordination avec le services douaniers mauritaniens pour fixer les droits de douanes, selon les standards internationaux.

M. Noureddiine Khaldi a fait état de la disposition de l'administration douanière à prendre en charge les doléances légitimes des opérateurs économiques, "en tant qu'acteur central de la dynamique économique", et ce dans le but de promouvoir les échanges commerciaux, contribuer à l'amélioration du climat des investissements, et accroitre la compétitivité des entreprises économiques nationales en améliorant à la qualité du service public et des prestations douanières, via un dispositif douanier numérisé.

Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en place de canaux de communication directs, permanents et interactifs, dictés par l'importance qu'attache l'administration douanière à ce domaine, notamment ceux engageant les opérateurs économiques dans leurs différentes spécialités, en vue de promouvoir et de protéger l'économie national, a assuré M.Khaldi.

Et d'ajouter que l'accompagnement des opérateurs économiques et des différents acteurs, à travers la vulgarisation, l'orientation et la présentation de l'information douanière juste et en temps réel, est au cœur même de la feuille de route de l'action douanière dans sa nouvelle approche d'impulsion des échanges commerciaux licites et d'encadrement des mécanismes de création de richesses et de valorisation du produit national.

Au terme de sa visite de travail de deux jours dans la wilaya de Tindouf, le directeur général des Douanes a inspecté des structures relevant de son secteur, dont l'inspection des douanes située au quartier Remadine et le projet du nouveau siège de l'inspection divisionnaire des douanes devant être réceptionnée prochainement au quartier Sellaka.