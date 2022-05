Sénégal: "Menaces de mort" contre trois de ses camarades de la RTS - Le SYNPICS condamne et annonce une plainte contre X

Dakar — Le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) condamne fermement "les intimidations et menaces de mort" contre trois de ses camarades de la RTS et annonce le dépôt d'une plainte contre X.

Dans un communiqué transmis à l'APS, mardi, le syndicat souligne que "Abibou Mbaye, chargé des revendications de la section SYNPICS de la RTS, Abasse Sow, Secrétaire général adjoint de ladite section et Issa Thioro Gueye, ont fait l'objet de menaces de mort" par appel téléphonique "de la part d'une personne non encore identifiée".

Le Bureau exécutif national (BEN) du SYNPICS qui "a reçu et écouté l'enregistrement juge indignes ces menaces et condamne fermement ces comportements lâches et indignes quelles qu'en soient les motivations".

Une plainte contre X a été déposée, selon le BEN qui dit suivre "de très près cette affaire qui est d'une extrême gravité (...)".