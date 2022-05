Sénégal: Partition des MSAD dans le programme "In" de la Biennale 2022

Dakar — La direction des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD) déroule depuis vendredi dernier, en marge de la 14e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain, un programme axé sur des conférences, des expositions d'œuvres de peintures, des ateliers de création en batik et céramique, a appris l'APS.

Cooptées dans le programme " In " de la Biennale 2022, les MSAD organise une exposition de tapisseries et de céramique, des ateliers de création en batik et céramique, des résidences d'artistes, des journées portes ouvertes aux institutions scolaires et universitaires, a indiqué à l'APS le directeur général des MSAD, Aloyse Diouf.

Il y a aussi la tenue de séances de vente de produits diversifiés, de caravanes et de visites guidées et le lancement d'un concours artistique pour la sélection de maquettes à transformer en tapisseries, a-t-il ajouté.

Selon M. Diouf, le vernissage des expositions a été présidé dimanche dernier à Thiès par le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Habib Léon Ndiaye, en présence de nombreux visiteurs et acteurs culturels.

Les MSAD vont, durant un mois, abriter des conférences sur des thèmes aussi variés que : "Création, place et rôle des MSAD dans la politique culturelle du président Léopold Sédar Senghor" ; "Pape Ibra Tall : le maître du trait" ; "Un musée des arts décoratifs : enjeux et perspectives" ; "L'art sénégalais contemporain : l'école de Dakar et suites".

"C'est important pour les MSAD qui ont une histoire dans la production artistique d'être dans le programme 'In' de la Biennale", a souligné Aloyse Diouf, qui a apprécié le fait de mettre à disposition des lissiers un fonds d'œuvres, de maquettes à transformer en tapisseries.

Il a également salué la mémoire du défunt artiste Abdoulaye Ndiaye Thiossane, un ancien des MSAD dont une dizaine d'oeuvres sont exposées durant la Biennale.

Toutefois le directeur général des MSAD n'a pas manqué de relever l'urgence de réhabiliter les studios servant de résidences des artistes, la galerie d'art, en gros toute cette infrastructure qui date de 1966 pour faire des MSAD, dit-il, "la locomotive culturelle, un pôle de développement de l'industrie culturelle".