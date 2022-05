Sénégal: La presse sportive ne doit pas rentrer en conflit avec le digital (spécialiste)

Rabat (Maroc) — Le vice-président de la section Afrique de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS Afrique), Morad Moutaouakkil, a invité, mardi, à Rabat (Maroc), les journalistes sportifs à profiter de la technologie numérique plutôt que de renter en conflit avec cet outil.

"Actuellement, il y a deux écoles, à savoir l'ancienne école et celle qui baigne dans la marmite du digital. De ce fait, la presse sportive ne doit pas rentrer en conflit avec le digital. Elle doit plutôt profiter du digital pour aller encore plus de l'avant", a-t-il dit.

M. Moutaouakkil s'exprimait en marge d'une session de formation de trois jours, sur le thème : "Maîtrise des techniques du journalisme sportif".

Une rencontre organisée par la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) à l'intention d'une vingtaine de journalistes de ses agences membres.

L'ancienne école de reporters sportifs "doit être présente sur le digital pour essayer d'accompagner au mieux la jeune génération qui est pressée. De nos jours, on n'est plus dans la qualité mais dans la rapidité. Pour la nouvelle génération, c'est l'information qui prime. Que l'image soit bonne ou pas, elle est toujours à la course à l'audience", souligne M. Moutaouakkil, par ailleurs vice-président de l'Association marocaine de la presse sportive.

Selon lui, le journaliste sportif "doit s'adapter" et ne pas "hésiter à faire appel à ceux qui maitrisent l'outil. Le digital est un outil qui peut nous aider au niveau de l'archivage, du répertoire. Il est bénéfique".

"Le journaliste sportif doit essayer de faire en sorte de s'ouvrir aux nouvelles technologies. Il faut utiliser le digital pour aller de l'avant", a insisté le vice-président de la section Afrique de l'AIPS.

"Aujourd'hui, nous sommes dans l'immédiateté du traitement de l'information parfois à bon escient et parfois à mauvais escient. Donc, pour que cela ne soit pas à mauvais escient, il faut que ceux qui ne maîtrisent pas l'outil ne restent pas en retrait. Il faut absolument qu'ils s'impliquent à tous les niveaux", a ajouté Morad Moutaouakkil.

Une vingtaine de journalistes des agences de presse africaines participent à ce séminaire encadré et animé par des journalistes formateurs, experts en matière de presse sportive, parmi lesquels Salif Diallo de l'Agence de presse sénégalaise (APS) et Magloire Gnaé Oulidehi du quotidien ivoirien "Le Sport".

Ces derniers sont appelés, tout au long de la formation, à partager avec les participants, leurs expériences et réflexions sur les défis auxquels font face les journalistes et médias sportifs.

Ce séminaire démarré lundi vise à "renforcer les capacités des journalistes sportifs pour un meilleur traitement des questions relatives à la couverture des grands événements sportifs nationaux, régionaux et internationaux", avait expliqué le secrétaire général de la FAAPA, Mouhamed Anis, à l'ouverture du séminaire.

Il a aussi pour but de promouvoir les performances et la productivité des journalistes sportifs lors de la couverture et le traitement de l'information sportive, selon M. Anis.