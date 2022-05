Sénégal: Un officiel prône la sensibilisation sur les dangers liés aux agressions contre l'environnement

Tambacounda — Amadou Salmone Fall, adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda (Est) en charge du développement, a estimé, mardi, que les communautés doivent être davantage sensibilisées sur les dangers liés aux agressions contre l'environnement.

"Au-delà de la répression contre ces infractions et agressions contre l'Environnement, les ressources naturelles et halieutiques, il y a le volet sensibilisation. Il faut que les communautés soient véritablement imprégnées sur des dangers liés à ces agressions. Il faut qu'elles sachent que c'est une conditionnalité de la vie humaine sur terre", a-t-il notamment déclaré.

M. Fall s'exprimait au cours d'une visite d'un projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal, mis en oeuvre dans le cadre d'une collaboration avec le ministère des Pêches et de l'Economie maritime et le ministère de l'Environnement et du développement durable.

"Il y a des agressions contre la nature et les ressources naturelles. La région n'est pas épargnée. Nous subissons des agressions de la végétation, notamment avec le trafic illicite du bois, la coupe abusive du bois, le braconnage", a-t-il déploré.

"Mais heureusement, des dispositifs étatiques sont mis en place, à travers des services techniques compétents qui font face à ces agressions", a assuré l'adjoint du Gouverneur de Tambacounda.

Selon lui, pour contrer ces agressions, il faut accentuer la sensibilisation qui "ne sera jamais assez" pour éradiquer le fléau.

"Les questions d'ordre environnemental sont véritablement un enjeu fondamental parce qu'elles conditionnent quelque part la vie humaine. C'est tout l'intérêt suscité par les pouvoirs publics pour leur sauvegarde", a-t-il souligné.

Il a rappelé que la zone Sud et Sud-est du Sénégal dispose d'une faune et d'une flore les plus abondantes du pays.

Il a aussi assuré que dans le cadre de la lutte contre ces agressions, les autorités de la région de Tambacounda ont réussi des "résultats palpables".

"Nos résultats sont palpables surtout qu'il y a un bon dispositif avec un Comité de sécurité bien en place qui coordonne et fait véritablement face à ces agressions. C'est toute une stratégie de riposte qui a été mise en place par le gouverneur de Tambacounda", a indiqué M. Fall.

Il a également évoqué la pollution des cours d'eau de la région avec les activités des orpailleurs dans cette partie du Sénégal riche en ressources minières.

"Le problème majeur par rapport à nos cours d'eau, c'est la Falémé, un cours d'eau qui est véritablement agressé, avec l'usage de produits toxiques du fait de l'activité des orpailleurs qui impacte sur la ressource halieutique et animale", a-t-il souligné.

L'adjoint au gouverneur a aussi dit que les changements climatiques sont fortement ressentis dans la région et se reflètent sur la production halieutique et la pluviométrie.