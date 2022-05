Sénégal: Environnement, science et mémoire au menu de l'exposition "IN" du Dak'Art 2022

Dakar — L'exposition officielle internationale, ou le "IN" de la 14e Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), consacre une pluralité de discours liés à la mémoire, à l'histoire, aux archives, à l'environnement et à la science, sur différents supports, a constaté l'APS.

Les œuvres des 59 artistes sélectionnés, exposées à l'ancien palais de justice du cap Manuel, pendant la durée du Dak'Art, du 19 mai au 21 juin, répondent au thème, "ĨNdaffa#" (Forger), de la biennale.

Dans cette vaste étendue d'œuvres d'art, on peut voir, par exemple, les tableaux de la Française d'origine camerounaise Beya Gille Gacha, qui sont réunis sous le titre : "L'autre royaume". Une allusion aux origines bamilékés de Gacha (les Bamilékés sont un peuple d'Afrique centrale, de l'ouest du Cameroun précisément). On découvre une sculpture en perle de verre et un foulard en bogolan, debout dans un puits de charbon, le tout dans une grotte faite de terre crue rouge.

L'œuvre "Current Water" (Eau courante), de la Tunisienne Ferielle Doulain Zouari, lauréate du prix du ministère de la Culture et de la Communication au Dak'Art 2022, dévoile l'extraordinaire esthétique à laquelle peuvent renvoyer des objets industriels du quotidien, notamment des cordes en plastique assimilées aux vagues de la mer.

Si le public peut simplement contempler les œuvres de nombreux artistes, il peut, avec l'Egyptien Karen Ibrahim, participer à l'exposition en cassant des "œufs pourris", sur une énorme étagère de métal en forme d'œuf, de cinq mètres de diamètre.

L'environnement est l'un des centres d'intérêt favoris des artistes prenant part à la 14e édition du Dak'Art.

Le Sud-africain Emmanuel Tussore, les Sénégalais Mbaye Diop et Fally Sène Sow ont fait des propositions qui interpellent notre conscience, en lien avec ces thèmes. Le public découvre avec Tussore une forêt en bois intitulée "De cruce", qui présente des souches d'arbres dressées sur des pieux en acier. "Leur empalement évoque des questionnements liés au déracinement et à l'identité. Il interroge notre rapport à l'autre, l'étranger", explique l'artiste sud-africain dans un dossier de presse consacré à ses œuvres.

"L'œuvre d'Emmanuel Tussore propose une interprétation de l'image de la souffrance, un regard contemporain sur le thème de la crucifixion et de ses multiples représentations dans l'art. L'histoire intime et la mémoire collective se télescopent pour bousculer les frontières temporelles, géographiques et sociales", ajoute le document.

Mbaye Diop, venu à la biennale en provenance de la Suisse, questionne le rapport fondamental que les Africains ont avec la nature, un rapport aujourd'hui bouleversé par le numérique. Son exposition intitulée "De l'arbre à palabres à l'arbre numérique", composée de peintures murales noires et de téléphones accrochés sur le mur, dénonce l'expansion de "l'arbre numérique", autrement dit, de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, etc., au détriment de l'arbre naturel, "l'arbre à palabres qui occupait le point central de la vie quotidienne", un "lieu de retrouvailles", etc.

Fally Sène Sow, dont l'œuvre est à la fois éminemment politique, écologique et sociale, met en exergue le chaos dans "Rusty World" (un monde rouillé). Il interpelle Dakar et l'Afrique sur les questions essentielles liées aux menaces environnementales.

"C'est un champ de bataille sur lequel nous sommes des acteurs, qui devons décider de ce que doit devenir ce monde [qui] change en fonction de ce que l'on en fait", écrit Sow dans une vidéo.

"Un message d'espoir"

La Franco-Togolaise Caroline Guèye, également de nationalité sénégalaise, fait partie des 59 artistes de la sélection officielle internationale du Dak'Art venus de 28 pays dont 16 d'Afrique. Cette astrophysicienne est lauréate du prix de la CEDEAO à la 14e édition de la biennale. Son œuvre artistique intitulée "Effet tunnel" traduit des concepts physiques en art et est faite de polystyrène, de tôles en métal polies et imprimées, avec un jeu de miroir nous renvoyant à nous-mêmes.

Caroline Guèye présente une œuvre intense qui a pour référence "l'infiniment petit", avec des comportements assez étranges. "Cette œuvre réalisée pendant un mois est un message d'espoir de trois niveaux, dont l'un est dédié aux mineurs qui travaillent dans des conditions difficiles dans les tunnels", a expliqué Guèye.

Cette artiste vivant et travaillant à Dakar fait un clin d'œil à la radioactivité. Ses œuvres rendent accessible l'astrophysique, son métier, au public.

L'artiste sénégalais Modou Yacine Dieng, avec une série de portraits, rend hommage aux tirailleurs sénégalais - les milliers de soldats que la France faisait venir de ses colonies durant les deux guerres mondiales -, ces héros dont il est fier. "Honneur, patrie du futur, du passé, du présent, pour un combat de l'universel", mentionne Dieng à l'entrée de la salle qui lui est réservée à l'étage de l'ancien palais de justice. C'est, selon lui, un hymne à une Afrique fière de ses ancêtres et de ses valeurs ancestrales.

Quelques tableaux de peinture sont visibles à l'exposition "IN". On peut voir ce triangle de l'artiste éthiopien Tegene Kunbi, lauréat du Grand Prix Léopold-Sédar-Senghor du Dak'Art 2022, la distinction décernée par le chef de l'Etat sénégalais.

"C'est une œuvre plastiquement dense. L'artiste étage plusieurs structures, il colorie d'une façon inhabituelle, tantôt avec des coups de couteaux violents, tantôt de façon très lisse", explique un visiteur.