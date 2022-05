Sénégal: La physique au menu d'un symposium à l'Université de Bambey

Bambey — L'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) abrite un symposium sur la "contribution de la physique dans la problématique de développement des populations", a constaté l'APS.

Cette rencontre de deux jours, démarrée mardi, vise à offrir l'opportunité aux jeunes chercheurs de valoriser leurs travaux, a indiqué Mactar Faye, président du comité scientifique.

"Le symposium qui nous réunit aujourd'hui est un prétexte pour présenter nos thématiques et résultats de recherche. Ce cadre d'échange [... ] offre une opportunité aux jeunes chercheurs de valoriser leurs travaux", a-t-il dit.

La rencontre est conjointement organisée par l'UFR-SATIC (Sciences appliquées et Technologies de l'information et de la communication) de l'UADB et la Société physique du Sénégal (SPS).

Cette première édition est axée sur le thème général : "Contribution de la physique dans la problématique de développement des populations".

"On retrouve partout la physique, on retrouve partout la chimie. Généralement, les étudiants font de la physique et ne savent pas l'intérêt de ce qu'ils apprennent pour la société", a souligné Mactar Faye.

Le président du comité scientifique, également chef du département de physique de l'UFR SATIC, estime que les étudiants doivent être utiles à la société.

"Généralement quand nous faisons nos cours, nous sommes trop accentués sur la modélisation, tout ce qui est équation mathématique. Et très souvent nos étudiants oublient le lien entre les modèles mathématiques que nous développons et pourquoi nous les développons", a t-il fait observer.

Le président de la Société physique du Sénégal, Oumar Ka, a de son côté rappelé que "la physique est partout sauf qu'on ne s'en rend pas compte".

Aussi invite-t-il les physiciens à quitter les laboratoires et aller vers les populations.

"Nous devons sortir des amphis où nous sommes entre nous [... ] et aller vers les populations. Donc la physique est indispensable. Aucun pays n'a pu atteindre l'émergence, se développer sans la physique surtout aujourd'hui", a insisté M. Ka, professeur au département physique de l'UCAD.

Des panels et présentations de recherches sont au menu de cette rencontre internationale.

A la suite d'un appel à communications, le comité a reçu 64 résumés de doctorants et d'enseignants-chercheurs, après une sélection. 52 résumés seront présentés en présentiel, en ligne et en posters.

Les participants à ce symposium sont d'éminents scientifiques appelés à œuvrer pour le partage de leur science dans cet espace scientifique du Sénégal, a salué le recteur de l'UADB, Mahy Diaw.

A l'en croire, "le choix de l'université Alioune Diop d'organiser ce symposium intervient dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal, régis par les décisions présidentielles dans ce secteur".

"Cette première directive, a-t-il rappelé, consiste +à réorienter l'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies et les formations professionnelles courtes+".