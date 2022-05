Cote d'Ivoire: Daloa - Le directeur de kits scolaires annonce l'ouverture d'une cantine scolaire au collège moderne de gboguhé

L'ouverture d'une cantine scolaire annoncée au collège moderne de Gboguhé. Le samedi 21 mai 2022, à la journée d'excellence organisée au collège moderne de Gboghué, Ouattara Bakary, directeur de kits scolaires, a rassuré le corps enseignant, élèves et parents d'élèves de cette localité située dans le département de Daloa de l'ouverture probable dès la rentrée scolaire prochaine d'une bibliothèque et d'une cantine scolaire.

Une doléance faite par Madame Kadio née Séry, principale de cet établissement qui a souligné que sa prise en compte les aidera à atteindre leur objectif , celui de faire du collège moderne de Gboguhé, un établissement d'excellence dans la région du Haut-Sassandra. Concernant la Bibliothèque, le parrain, Ouattara Bakary a demandé au principal de trouver un local sécurisé afin de procéder à son équipement. " Si le local sécurisé est trouvé, nous allons équiper cette bibliothèque. On aura une bibliothèque dès la rentrée prochaine ", a-t-il rassuré.

Quant à la cantine, il a exhorté les responsables à construire le local et le reste suivra. " Il faut construire le local. Ensuite passer à la conférence budgétaire en juin prochain. Nous allons nous battre pour que le collège soit inscrit afin qu'il soit pris en compte au niveau du budget. Nous allons nous battre pour que le collège ait sa cantine dès la rentrée prochaine ", a-t-il rassuré à nouveau. Par la même occasion, il a pris l'engagement de réhabiliter et d'équiper la salle des professeurs et de prendre en charge dès la rentrée prochaine les meilleurs élèves de chaque niveau.

Apprendre à lire et à éviter des distractions inutiles:

Pour sa part, Koné Moussa, président du comité d'organisation, a indiqué que l'avènement d'une bibliothèque pourrait amener les élèves à lire et à éviter des distractions inutiles. Avant de se réjouir de l'engagement du parrain à doter cet établissement d'une cantine scolaire. " À midi, souvent, nos enfants ne savent pas où trouver quelque chose à manger. Et cela joue beaucoup sur leur rendement ", a-t-il relevé. Notons que ce sont plus de 107 élèves qui ont été primés au cours de cette journée d'excellence.