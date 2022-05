Cote d'Ivoire: Vagondo Diomandé, ministre de l'intérieur et de la sécurité aux gardes républicains - " Recherchez quotidiennement l'excellence et vous deviendrez ce modèle institutionnel "

Vagondo Diomandé exhorte les gardes républicains à toujours rechercher l'excellence pour demeurer des modèles institutionnels. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général des corps d'armées, Vagondo Diomandé a présidé la cérémonie des journées portes ouvertes de la Garde Républicaine de Côte d'Ivoire, le lundi 23 mai 2022 à la caserne d'Abidjan-Treichville.

Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a déclaré que les résultats enregistrés sont les efforts des anciens et pionniers de la garde républicaine. De ce fait, il a demandé aux jeunes de mettre en application les conseils de leurs devanciers. " Ils vont vous donner des conseils, alors écoutez-les ! Mettez ces astuces en application pour avoir une belle carrure. Regardez dans le rétroviseur pour bien se tenir dans les couloirs et pour bien maintenir le cap.

En prenant le bon repère, vous êtes sûrs de ne jamais vous tromper. Ayez confiance en vos chefs qui travaillent avec acharnement et sérieux pour le bien de tous et surtout inspirez-vous de vos pionniers. Ils sont vos modèles aujourd'hui. Alors soyez les modèles des générations de demain. Recherchez quotidiennement l'excellence et vous deviendrez ce modèle institutionnel pour vos concitoyens ", a-t-il lancé. Le commandant de la garde républicaine, Colonel Dembélé Bassaro a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance aux anciens pour les actions qu'ils ont posées.

" Serviteurs dévoués de la patrie, nous assumons sur vos traces cette responsabilité avec fierté, car nous sommes des gardiens de temple. Chers aînés, jamais nous n'avons été si fermement décidés à profiter des sacrifices que vous avez consentis pour le prestige de notre unité dont nous voulons préserver l'âme et les traditions. Nous, la nouvelle génération, avons entendu parler de vous, nous avons voulu justement vous rencontrer, vous connaître, vous écouter, mais vous entendre dire notre origine, notre identité. L'idée est de recueillir votre témoignage car nous avons des questions, beaucoup de questions et vous avez toutes les réponses. Celles-ci permettront de nous remettre en question sur la manière de servir aujourd'hui ", s'est exprimé Colonel Dembélé Bassaro.

Des pionniers de la garde républicaine distingués:

Au cours de cette cérémonie, des pionniers de la garde républicaine ont été distingués. Ce sont au total 34 anciens gardes républicains dont 21 sous-officiers et 13 officiers qui ont reçu des distinctions. S'exprimant au nom des bénéficiaires, Touré Kader a traduit sa reconnaissance au ministre Vagondo et au commandant de la garde républicaine, Dembélé Bassaro qui ont reconnu les efforts de leur dévouement au service de la nation.