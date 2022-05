Burkina Faso: Médecine alternative - La réflexologie, vous connaissez ?

Dans son cabinet au quartier Ouaga 2000 de Ouagadougou, Estelle Vilon Guézo, la quarantaine, officie en tant que réflexologue et physiothérapeute. De ses mains expertes, elle soigne les maux du corps en massant les pieds. C'est ainsi que se définit la réflexologie, une pratique de la médecine traditionnelle chinoise, qui consiste à agir sur les zones réflexes (pieds, mains, dos, visage... ) pour diagnostiquer ou traiter un mal. Nous sommes allée à sa rencontre le jeudi 19 mai 2022.

Masser juste le pied de quelqu'un et lui procurer une bonne santé : cela semble bien simple. Mais la réflexologie va au-delà du simple "toucher" du pied. Il s'agit plutôt d'un art qui requiert un long apprentissage. Selon la spécialiste Estelle Vilon Guézo, la réflexologie est un ensemble de techniques thérapeutiques qui agissent par le seul réflexe. Elle relève de la médecine alternative. "On travaille sur les terminaisons nerveuses pour stimuler les organes. Cela permet la régularisation de l'homéostasie (l'équilibre) dans le corps", a-t-elle indiqué.

La réflexologie, foi de cette spécialiste, se base sur les techniques d'accu-pression et certaines techniques de massage thérapeutiques pour arriver à toucher les terminaisons nerveuses qui ne sont pas à fleur de peau mais à 3 ou 4 millimètres sous la peau. C'est d'ailleurs là toute la différence entre cette pratique et le massage, qui se passe sur la peau. "La réflexologie associe différentes techniques masso-thérapeutiques. Elle travaille beaucoup sous la peau. Ça peut être sur les pieds (réflexologie plantaire), les mains (réflexologie palmaire), le visage (réflexologie faciale ou Jincheng), les oreilles (réflexologie auriculaire), le dos (réflexologie dorso-lombaire) ou sur le ventre (réflexologie abdominale).

Mais on donne la priorité aux pieds parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de terminaisons nerveuses, soit au total 7 200. Tous les organes du corps ont leurs terminaisons nerveuses dans les pieds ", a-t-elle précisé. Le premier mouvement de la réflexologie, a-t-elle ajouté, c'est celui de la chenille ou le chenillement qui imite la façon dont la chenille se déplace pour chercher la terminaison nerveuse. " Par exemple, si je dois agir sur les yeux je vais chercher dans la zone réflexe la terminaison nerveuse des yeux pour les stimuler. Si je trouve qu'ils sont congestionnés, je les détends ", a-t-elle expliqué.

Comment ça se passe ?

" Nous recevons sur rendez-vous. Quand le patient se présente, on lui prend d'abord les constantes (tension, poids, température). Après, il passe en salle de consultation ou on lui fait un bilan réflexologique qui consiste à renseigner les nom-prénom, taille, ses antécédents familiaux, chirurgicaux, ses maux.

S'il nous a été référé par un médecin, comme c'est le cas souvent, on est déjà situé sur l'affection. Ce qui n'est pas le cas pour certaines personnes qui viennent, juste pour découvrir ou parce qu'elles connaissent déjà la technique ou qu'elles ne veulent pas être sous l'emprise des médicaments. Le bilan permet également de se faire une idée de l'état physique et sanitaire du patient mais aussi de son style de vie car la réflexologie se base aussi sur le style de vie (la façon de s'habiller, de se chausser, de s'alimenter, de se mouvoir... ) pour apporter un accompagnement, un mieux-être.

En effet, on peut, par exemple, proposer au patient une activité physique qui cadre avec son style de vie. On n'oublie pas non plus de contrôler la qualité du sommeil car une fois qu'on a résolu le problème du stress du sommeil, la moitié des problèmes de santé est résolue.

Une fois que le bilan, qui nécessite assez de temps est établi, on passe à la phase pratique. Le spécialiste se met au pied de la personne, allongée sur une table, lui nettoie le pied et l'enduit d'huile naturelle (beurre de karité ou de cacao). Il commence par toucher les points réflexes. Il y a une cartographie de ces zones qu'il faut connaître. Par exemple, quand un spécialiste dit qu'il travaille sur la tête ou l'estomac, il n'est pas en train de toucher ces parties mais travaille sur leur zone réflexe à partir du pied. Et même si la personne n'est pas venue sur recommandation médicale, le réflexologue est en mesure, à partir de sa consultation, de trouver ce qui ne va pas. Dans ce cas, il renvoie le malade faire des examens pour confirmer les soupçons.

Certaines personnes qui connaissent déjà leur mal, parce qu'elles sont peut-être sceptiques, nous le cachent pour nous tester mais après consultation, nous leur révélons le problème à leur grand étonnement. On associe la réflexologie au traitement médicamenteux prescrit par le médecin pour une prise en charge optimale. A cela s'ajoutent des conseils relatifs au style de vie ". C'est en ces termes qye Mme Guézo a décrit le long processus madame Guézo.

La douleur renseigne sur un mal

Reconnue par l'OMS comme une médecine alternative d'accompagnement, la réflexologie permet, à en croire toujours notre spécialiste, de prévenir un certain nombre de maladies si on s'y prend à temps. " Avec cette thérapie, on peut soulager certains maux (vertige, palpitations... ) en l'espace de 15 minutes. Mais si la maladie est déjà avancée, c'est un long processus que les gens n'ont pas toujours la patience de suivre ", a-t-elle précisé. Et de s'empresser d'ajouter : " Pourtant sur le plan pratique, les résultats sont palpables.

Ce n'est pas un métier miracle mais si votre système immunitaire et au top, la maladie a du mal à s'installer. Même si la maladie est déjà là et qu'on arrive à rétablir le système immunitaire, les résultats sont satisfaisants. Ce n'est pas pour me vanter mais j'ai déjà contribué à sauver beaucoup de personnes. C'est le cas de cette vieille dame qui faisait une paralysie des 2 pieds et d'un bras. Grâce à nos séances, que nous faisions tous les jours, au bout de 9 mois, elle a commencé à se déplacer de sa chambre au salon toute seule et a pu également bouger le bras. Il y a aussi ces dames, d'origines diverses, que j'ai accompagnées pour des difficultés de procréation et qui ont eu gain de cause.

Ce n'est pas tous les maux qu'on peut soigner à l'hôpital. En ce qui concerne par exemple le cas de l'infertilité, souvent le milieu utérin est acide et le médecin n'y peut rien. Il faut alors agir sur le stress car le simple fait que la femme n'arrive pas à tomber enceinte, que la société la regarde, suscite le stress qui rend le milieu utérin acide ", a-t-elle conté sa success-story. Un beau parcours qui lui fait dire que la réflexologie est une " médecine de jouvence ". " Quand on s'applique et qu'on la fait convenablement, ça donne de bons résultats ", s'est-elle réjouie.

En réflexologie, ne guérit-on pas seulement si on y croit ? " Non. Ce n'est pas psychologique. Il s'agit d'une stimulation des neurones pour qu'ils libèrent les hormones du bien-être dans le corps. On travaille sur la circulation sanguine pour permettre au sang d'éjecter les toxines qui se déposent sur les artères.

Le corps devient donc peu à peu neuf. C'est scientifique, sauf qu'on refuse de l'admettre aujourd'hui ", a-t-elle répondu, d'un air catégorique. Et comme pour prouver que ses propos sont fondés, elle propose de nous offrir une petite séance à la fin du reportage afin que nous puissions nous faire une idée de la pratique. Une proposition que nous avons acceptée volontiers. Bien que ce fût relaxant, nous avons par moments ressenti de la douleur. Mais pourquoi ça fait mal ? " La douleur renseigne sur un mal.

Par exemple, quand on touche le pied de quelqu'un au niveau des terminaisons nerveuses des yeux et s'il se trouve qu'il n'a pas mal aux yeux, il ne ressentira pas de douleur. Mais s'il y a un problème, tout garçon qu'il soit, tout courageux qu'il soit, il va retirer son pied car il aura très mal. Quand je vois un pied, par son apparence, je peux déjà savoir si le corps est sain ou non. Ce n'est pas le toucher qui fait mal mais les tensions, les dysfonctionnements dans les organes, les dépôts d'acide calcique dans les artères ", a-t-elle expliqué.

Bien que tout le monde, du nouveau-né à la personne âgée, puisse bénéficier de la réflexologie, il y a tout de même quelques contre-indications, comme " en cas en phlébite, une maladie inflammatoire qui peut tout de suite se métastaser, se répandre dans tout le corps. La réflexologie permettant d'améliorer la circulation sanguine, le sang devient moins épais et circule mieux dans le corps. On risque donc de drainer l'inflammation dans les autres organes et de les infecter. Dans les 3 premiers mois de grossesse également, il faut éviter de faire des séances de réflexologie, cela parce que les gens suivent souvent des séances d'initiation en réflexologie sur Internet et veulent appliquer cela sans être des spécialistes. La femme pourrait donc saigner ".

Pour être entre de bonnes mains, il faut donc faire recours aux spécialistes, qui s'y connaissent dans ce domaine. " La réflexologie est une formation de plusieurs années où on étudie au préalable les maladies, les traitements médicamenteux, les examens sanguins, les radiographies avant d'étudier la réflexologie elle-même et de savoir comment elle s'adapte à chaque maladie. On ne soigne pas les maladies de la même façon. Je suis d'ailleurs disponible pour tous ceux qui voudraient se former ", a-t-elle lancé.

Une séance de réflexologie à la clinique Harmonie des sources coûte 10 000 F CFA avec possibilité de réduction pour certains cas.