Congo-Kinshasa: INRB - Clôture ce mercredi du programme " journées de grands témoins "

Organisée par le Master d'Ecologie des Maladies Infectieuses de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, le programme " journées de grands témoins " a débuté ce mardi 24 et qui ira au mercredi 25 mai 2022 dans la grande salle de conférence de l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) dans la commune de la Gombe/Kinshasa.

Ce programme est organisé chaque année académique dans le but de permettre aux apprenants en MASTER ECOM-ALGER : Master en Écologie des Maladies Infectieuses Aléas Naturels et Gestion des Risques (Master 1) et ECOGEM : Master en Écologie et Gouvernance des Maladies Infectieuses (Master 2) d'exposer leurs projets d'étude, afin que ces derniers améliorent leurs recherches suite aux remarques qui leur sont faites par les membres du jury.

Au cours de cette première journée, plusieurs intervenants ont pris la parole. Il s'agit du Professeur Docteur Jean Jacques Muyembe, responsable de l'INRB et directeur du Service d'Ecologie et de Contrôle des Maladies Infectieuses (SECMI); Professeur Didier Bompague, responsable pédagogique du Master ECOM-ALGER et ECOGEM; Professeur Patrick Giraudoux, professeur émérite d'Ecologie Chrono-environnement à l'Université Bourgogne Franche-Comté, Besançon ; Professeur Patrick Zylberman, professeur émérite d'histoire de la Santé, école de hautes études en santé publique; historien de la santé et spécialiste des épidémies, auteur " d'Oublier Wuhan et de la Guerre des vaccins ".

Devant les éminents professeurs des universités, les docteurs en médecine, les organismes nationaux et internationaux ainsi que d'autres hauts cadres, onze (11) apprenants du Master 1 ont présenté leurs thématiques de recherche ce jour. Prenant en premier la parole, le Professeur Docteur Jean Jacques Muyembe a prêché comment vivre en bonne santé et éviter les maladies infectieuses tout en rappelant les valeurs des recherches scientifiques dans un pays.

Pour clôturer la première journée, le professeur Didier Bompangue, responsable pédagogique de ce département, s'est dit satisfait des différents projets présentés par les apprenants.