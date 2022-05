Cote d'Ivoire: Album "Reggae Therapy" - La thérapie acoustique de Ras Kalif

Le reggae ivoirien enregistre l'entrée d'un nouveau challenger. Ras Kalif effectue, en effet, son entrée dans l'arène avec "Reggae Thérapy". Un album de 12 titres aux vibrations positives officiellement présenté dans le cadre d'un showcase, le 20 mai, à la Fnac de Cap Sud d'Abidjan-Marcory. L'opus est considéré par les puristes comme une vraie incursion dans le reggae originel.

" Reggae Therapy est un simple jeu de mots. Juste pour dire que je vais sauver des âmes et partager la bonne énergie ", explique le chanteur. Les thèmes chantés célèbrent l'amour, la justice, l'unité, la paix... Dans cette production, Ras Kalif sensibilise et conscientise en bambara, en baoulé, en français et en anglais. L'œuvre a été enregistrée à Abidjan par Rodrigue N'Guessan et a vu la participation de Jah Light et Général Dimitri de la Côte d'Ivoire et Bushman de la Jamaïque. La production est assurée par AZK Productions.

"Reggae Therapy" arrive après un premier essai sorti en 2020 et dont la promo avait été impactée par l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Le nouvel opus confirme la disposition de Ras Kalif à continuer dans la musique reggae. " Le reggae touche tout le monde. Le choix est vite fait ", tranche-t-il avant d'ajouter : " Je tire mon inspiration de Dieu et je suis heureux de suivre les traces de célèbres devanciers comme Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly... ". Le reggae est désormais l'aboutissement musical de cet enfant de Koumassi, l'un des quartiers populaires d'Abidjan. C'est là-bas qu'Ibrahima Camara fait ses classes dans la musique au milieu des années 1990. En 1999, il rejoint le groupe musical Azziza où il affûte ses armes et se rebaptise Jayzee. L'ascension d'Azziza est remarquable grâce à la qualité de ses textes et Jayzee séduit par sa voix. Le groupe fait de nombreuses premières parties d'artistes reconnus comme le concert de John Kiffy en 2001 au mythique Palais des sports d'Abidjan-Treichville.

En 2006, Azziza publie son premier album intitulé "Main dans la main" mais le succès n'est pas au rendez-vous. Et le groupe se disloque en fin d'année. Jayzee opère, comme bon nombre de rappeurs de l'époque, notamment Kajeem ou Naftaly (ex-Fantôme), un virage à 90°C et se tourne vers le reggae.

Depuis, il y porte sa voix. Mais Jayzee est désormais Ras Kalif. Il intègre l'orchestre The Wisemen Band, l'une des formations qui joue régulièrement au Parker Place d'Abidjan. Il a donc l'opportunité d'accompagner de nombreux artistes qui s'y produisent. En 2020, il décide de voler de ses propres ailes et entame une carrière solo.