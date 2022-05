Algérie: Le gouvernement examine des projets de marchés pour la réalisation de la ligne ferroviaire Khenchela-Ain El Beida

Alger — Le gouvernement a examiné lors de sa réunion tenue mardi sous la présidence du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane des projets de marchés pour la réalisation de la ligne ferroviaire Khenchela-Ain El Beida.

"Le ministre des Transports a présenté une communication pour la conclusion de trois projets de marchés, de gré à gré simple, entre l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) et des groupements d'entreprises et de bureaux d'études publics nationaux, pour la réalisation, le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de la desserte ferroviaire Khenchela-Ain El Beida (wilaya d'Oum El Bouaghi) sur 52 km, y compris la signalisation, les télécommunications, l'énergie et l'électrification des 1er et 2ème tronçons", indique un communiqué des services du Premier ministre.

Ces projets de marchés "s'inscrivent dans le cadre de l'exécution des décisions du président de la République, relatives à la mise en oeuvre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela", précise-t-on dans le même texte.