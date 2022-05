Madagascar: English Public Speech Contest - 1 000 dollars à la clé pour le ou la gagnant(e)

La 5e édition du concours de discours public en anglais ou English Public Speech Contest Bright Top 5 est en pleine préparation.

Il s'agit d'un concours de présentation de projet relatif aux 17 objectifs de développement durable ou ODD qui se déroulera entièrement en anglais. Il est organisé par l'ONG Skyline. Il y aura 1 000 dollars à la clé pour le gagnant ainsi que l'appui des partenaires du concours à la réalisation de son projet.

Des changements seront apportés au déroulement du concours à partir de cette année. Si ce " speech contest " s'est déroulé uniquement dans la Capitale durant les 4 premières éditions, des présélections seront cette fois-ci faites dans 4 localités de plus à savoir : Majunga, Tamatave, Antsirabe et Fianarantsoa.

Les candidats bénéficiaient d'un coaching de deux semaines avant le concours durant les précédentes éditions. Mais à partir de cette année, tous les candidats présélectionnés des 5 régions participantes seront regroupés dans une villa durant un mois pour la suite du concours. Ils bénéficieront de conseils d'orientation et de coaching dans la méthode de présentation et la stratégie de communication de leur projet, de sorte que chaque candidat s'imprègne bien de son projet et puisse le présenter aussi aisément que possible le jour du concours de discours.

L'objectif du concours est justement de réveiller le " leader " en chaque jeune malgache. Le but à long terme de l'ONG est de sensibiliser et d'appuyer les jeunes à apporter leur contribution au développement du pays, en commençant par cet appui aux jeunes porteurs de projets les plus motivés, dans l'aboutissement de leur rêve. " C'est donc un événement pour les jeunes et fait par les jeunes" , réitère Tolotra Nomenjanahary, Event Manager au sein de l'ONG Skyline, l'organisateur du concours.

Le concours proprement dit commencera au mois d'octobre 2022. Cependant, l'ONG Skyline reçoit déjà les candidatures depuis le dernier salon FIM. Les intéressés pourront visiter les réseaux sociaux de l'ONG pour de plus amples informations.