Madagascar: Soavinandriana - La route Mananasy en cours de finition

Les travaux de réhabilitation de la route interprovinciale (RIP) numéro 103 reliant les communes de Soavinandriana et Mananasy avancent à grand pas. Elle est déjà opérationnelle, 20 jours après le lancement du projet.

Fini le calvaire. La route Soavinandriana-Mananasy, d'une distance de 12km, qui n'était accessible qu'en moto et tracteur agricole, auparavant, est, désormais, praticable pour les voitures. C'était une vraie galère pour les 29 733 habitants de Mananasy, pourtant, cette commune est réputée pour ses productions rizicoles, des légumes, du maïs, du gingembre et des baies roses. Cette commune du district de Soavinandriana n'est plus isolée depuis l'intervention du projet Croissance agricole et sécurisation foncière (CASEF), sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et l'obtention d'un financement de la Banque Mondiale.

Les travaux de réhabilitation ayant débuté le 26 avril dernier par l'entreprise Harold sont à moitié exécutés, ils sont notamment achevés à 80% pour le décapage et 40% pour le reprofilage. Cet axe est déjà praticable car le terrassement de la chaussée dépasse désormais Antsapanimahazo. " On a rencontré des difficultés au début car la route était en piteux état, couverte de pierres et d'eaux. Dans cinq mois, tous les travaux seront finis à 100% avec tous les assainissements. Les travaux suivent la norme environnementale et en même temps, les gens peuvent déjà circuler ", a noté Rodin Fidimalala, conducteur des travaux. Le maire de la commune Mananasy, Germain Razafindrabe, est le premier à se réjouir de cette réalisation.

" Actuellement, c'est la période de la récolte. Nous ne sommes plus confrontés à de nombreuses difficultés pour transporter les récoltes à Soavinandriana. Les prix vont sûrement baisser. Nous remercions le projet CASEF car même la voiture est déjà arrivée à Mananasy. La finition de la route est un avantage pour la commune qui regorge un site touriste entre autres la présence de la piscine naturelle chaude et de ranovisy", a-t-il fait savoir. Manjato Razafy