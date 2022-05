Madagascar: Des petits patients... au pays des merveilles !

Le quartier opératoire du Service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) fait peau neuve, après avoir été réhabilité et équipé par l'ONG " Operation Smile ". Le bloc opératoire n'a plus rien à voir avec l'ancien, et se pare dorénavant de couleurs sur les murs, décorés de dessins animaliers et de divers paysages forestiers ou océaniques, qui amèneront à coup sûr les enfants qui y seront opérés, dans un monde si différent du reste de ce vaste hôpital.

Une salle de préparation, un bloc opératoire, une salle de réveil, tout cet environnement à priori intimidant pour tout patient, l'est plus encore lorsque les patients sont des enfants. Mais quand tout a été conçu pour les apaiser, avec tout un décor " spécial enfant ", fait de dessins, de couleurs et de mobiliers adaptés - comme cela se fait dans de nombreux services pédiatriques sous d'autres cieux - l'atmosphère devient chaleureuse, propice à la décontraction, pour que les petits patients se sentent rassurés, détendus, pour affronter l'épreuve de l'opération chirurgicale. Bref, les enfants se croiraient à l'école maternelle, le regard émerveillé, alors qu'ils sont bel et bien en milieu hospitalier.

Ce genre d'endroits, spécialement aménagés pour les enfants à l'hôpital, sont courants ailleurs, mais font figure d'exception dans notre pays. Certes, d'autres services pédiatriques dans les hôpitaux sont, eux-aussi, décorés de dessins pour enfants, de princesses et autres super héros en vogue, mais ce qui a été réalisé dans ce quartier opératoire du service de chirurgie pédiatrique du HJRA, est d'un niveau au-dessus. Ce quartier opératoire a pu se métamorphoser ainsi grâce à un investissement conséquent d'un partenaire étranger, qui a financé les travaux et les équipements modernes qui y sont installés. C'est dire que l'adaptation aux besoins spécifiques des enfants a un coût. Pour assurer le bien-être de ces chers petits, il faut mettre la main à la poche. Tous y conviendront : c'est valable, à l'hôpital ou ailleurs.