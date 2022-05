Madagascar: Église luthérienne - 144e comité de direction du grand synode à Betroka

Les dirigeants de l'Église luthérienne malgache sont actuellement en conclave dans le Sud pour fixer le prochain agenda 2023 de cette confession.

Le sommet des dirigeants de l'Église luthérienne malgache se tient depuis hier à Betroka, au cœur de l'Androy. Un choix qui est loin d'être anodin pour ce 144e KMSL ou comité de direction du grand synode car la partie Sud du pays, plus précisément le Sud-ouest, est un berceau historique du luthéranisme à Madagascar. Durant les six jours qui suivent, les membres du bureau permanent du comité central FLM, avec les dirigeants synodaux et les " loholona ", vont aborder les perspectives du prochain calendrier 2023 sans pour autant occulter les questions budgétaires du prochain exercice. Car le prochain rendez-vous ne sera fixé qu'en juin 2023 pour le 145e comité. " La vie de l'église ", précise une source, est toujours au cœur d'un tel conclave qui se déroule actuellement à Betroka.

Intelligentsia. Les fidèles luthériens dans le Sud ne comptent pas moindre et considèrent cette obédience protestante comme la plus influente dans cette partie de l'île. Certains se hissent même au sommet de certains cercles de décision, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, reconnue comme étant une fervente pratiquante luthérienne, ou l'actuel ministre des Pêches et de l'Economie bleue, Paubert Mahatante, originaire de l'Androy et pratiquant luthérien. D'autres occupent des postes de responsabilité au sommet de l'intelligentsia, comme le président de l'Université de Toliara, Andriamanantena Razafiharison, qui est de surcroît le trésorier national de l'église luthérienne malgache. Ce dernier s'est fait un nom depuis qu'il a rempilé pour un second mandat à la tête de l'université de Maninday. Il est de plus en plus courtisé au niveau de l'église luthérienne, car cet universitaire est également " respecté et respectueux ", nous confie une source.

Congrès. L'église luthérienne a récemment inauguré la réhabilitation du temple FLM Fanantenana Tanakaompania à Ihosy. Le président de la République, en invité d'honneur à cette cérémonie, a également offert des équipements après avoir financé les travaux de rénovation de ce temple qui date de 1992. L'occasion a été donnée par les différents orateurs à cette cérémonie religieuse de faire étalage de l'importance de cette religion dans le pays et de son rôle dans la société. En août prochain, l'agenda des luthériens sera chargé, avec la tenue, du 3 au 7 août, du congrès des femmes luthériennes à Fianarantsoa, qui sera suivie du congrès des jeunes à Mahajanga du 9 au 17 août. Le prochain grand synode de l'Église luthérienne est prévu dans le courant de l'année 2024.