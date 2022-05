Madagascar: Biodiversité - Un concours de projets artistiques en cours

La Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar ou FAPBM et la Teinturerie Ampasanimalo s'associent pour lancer un concours de petits projets artistiques intitulés " Art et Biodiversité " mettant en lien art-culture et biodiversité.

Le concours est ouvert aux artistes malgaches, aux artistes étrangers résidents à Madagascar depuis au moins une année et aux entreprises sociales à but non lucratif ou société civile. Les lauréats gagneront une résidence de deux semaines qui se clôturera par une restitution. Les trois meilleurs projets sélectionnés se verront attribuer un prix d'un montant d'1 million d'ariary.

Cet appel à petits projets culturels a pour objectif de sensibiliser les populations, en particulier les jeunes, sur le rôle joué par la biodiversité et les aires protégées dans leur mode de vie : en eau, en énergie, et en alimentation. Les disciplines concernées sont l'art visuel, les spectacles, les fresques murales, l'art numérique, la photographie et le cinéma.

Les candidatures des intéressés seront recevables jusqu'au 30 juin prochain mais une séance d'informations sera dispensée aux intéressés le 2 juin prochain pour de plus amples informations.