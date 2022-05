Congo-Kinshasa: Sortie officielle de l'Alliance des Congolais Progressistes - Charles Mbutamuntu invite les congolais au message d'espoir de Gentiny Ngobila au stade de Martyres

C'est confirmé. L'Alliance des Congolais Progressistes (ACP), parti politique cher à Gentiny Ngobila, sera bel et bien lancé officiellement ce samedi 28 mai 2022, au stade de Martyres, à Kinshasa, Capitale de la République démocratique du Congo. C'est son Secrétaire général, Charles Mbutamuntu qui l'a affirmé hier, mardi 24 mai 2022, au cours d'un point de presse.

"Nous avons estimé important de démarrer par ce point de presse qui va lancer officiellement les activités liées à la sortie officielle de notre beau et grand parti ACP, Alliance des congolais progressistes, cérémonie qui va intervenir ce samedi 28 mai au stade de Martyres à 9 heures juste", a précisé Charles Mbutamuntu.

Devant les professionnels des médias, il a souligné qu'avec le nombre d'adhésion, soit près de 4 millions d'adhérents, l'ACP est un bébé costaud qui va bousculer la donne politique congolaise, voire apporter un vent nouveau qui va électriser la politique en République démocratique du Congo de par ses objectifs. A l'occurrence, contribuer au développement de la RDC et miser sans recul à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la RDC.

"Nous ne sommes pas aquatique, nous ne vivons pas dans l'eau mais au moins nous savons que lorsque les baleines mettent bas, c'est différent d'autres poissons parce que la petite baleine est plus costaude... L'ACP a été créée par notre autorité morale avec la participation des membres fondateurs conformément à la loi de la République démocratique du Congo, pour contribuer au développement du pays parce qu'avec l'ACP le Congo va aller de l'avant.

En 2023, on va assister à la tenue des élections en RDC. Et, un parti qui sort à la veille des élections, est un parti qui, au-delà de contribuer au développement du pays, s'investi également pour gagner des sièges et faire gagner son candidat. Le candidat président de l'ACP sera présenté le 28 mai au stade de martyres. C'est un secret de polichinelle parce que tout le monde sait que l'autorité morale de l'ACP, Gentiny Ngobila, avec la bénédiction de tous les hauts cadres du parti, a déjà opéré son choix de candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et, c'est son Excellence Monsieur le Président en exercice Félix Tshisekedi. Parce que ce parti incarne beaucoup d'espoir à la population congolaise.", martèle Charles Mbutamuntu.

Halte aux soupçons d'un certain mot d'ordres aux bourgmestres

Répondant à ceux qui pensent que Gentiny Ngobila aurait intimé l'ordre aux bourgmestres d'adhérer dans son parti politique, Charles Mbutamuntu souligne que ce sont des pamphlets des ennemis de l'autorité morale de l'ACP. Mais, il reconnaît que sur 24 bourgmestres que regorge la ville de Kinshasa, seulement 6 bourgmestres ont déjà adhéré à l'ACP. Ce qui est un échec si réellement il y avait un mot d'ordre.

"Les gens viennent adhérer à l'ACP parce qu'ils ont vu la vision de Gentiny Ngobila pour le développement de la RDC à travers ses réalisations à Kinshasa", lance-t-il.

Pourquoi le choix de Félix Tshisekedi ?

Sans mâcher les mots, Charles Mbutamuntu a laissé entendre à la presse kinoise que : c'est pour que les différents projets déjà lancés et ceux qui seront lancés arrivent à leur terme pour le développement de la République démocratique du Congo. Et d'ajouter que : c'est la même vision et détermination qu'a le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila qui, visiblement, ne cesse de conjuguer des efforts pour matérialiser sa vision à Kinshasa.

"En homme d'action concrètes, l'autorité morale de l'ACP, Gentiny Ngobila a juré de partager sa vocation avec des gens épris de la même aspiration pour amener le peuple congolais à intérioriser cet appel au développement collectif. D'où, la naissance du parti politique aux dimensions nationales et intégrant sa diaspora à l'échelle internationale", peut-on lire sur leur dépliant.

Idéologie de l'ACP

Au fond, l'ACP se veut un courant politique réformiste et progressiste tout en appliquant des idées positives de la politique libérale. C'est dire qu'il est un parti qui opte pour des principes fondamentaux de la social-démocratie pour la concrétisation de son idéal caractérisé par la liberté, la justice et le travail.

Il sied de souligner que l'ACP a déjà des adhérents en provinces, au Congo-Brazza et à l'international. Tous seront présents ce samedi 28 mai 2022, au stade de Martyres pour le message d'espoir, d'abnégation de Gentiny Ngobila aux congolaises et congolais.