Congo-Kinshasa: 2ème édition du prix de l'Asbl "Nous et le livre" - Didier Mumengi honoré

Créée à l'initiative de madame Jenny Kilele, un produit de l'institut facultaire des sciences de l'information et de communication -IFASIC-, l'Asbl " Nous et le Livre", une structure qui milite pour la promotion de la culture et de la lecture en milieu scolaire en République Démocratique du Congo a tenu sa deuxième édition ce lundi 23 mai 2022.

L'activité a eu lieu en la salle culturelle du collège Boboto, dans la commune de la Gombe. Il s'est agi de la remise des prix aux élèves qui se sont démarqués par la rédaction du texte qui a tourné autour du sujet : " violence sexuelle en milieu scolaire". Le plus heureux dans cette cérémonie, Didier Mumengi qui a vu ce prix être baptisé en son nom.

Désormais, l'on ne dira plus, "s'il faut cacher quelques choses à un Congolais, il faut les mettre dans le livre". L'Asbl, " Nous et le livre" se dresse en porte étendard pour susciter à sa juste valeur la culture de la lecture. Rassurez-vous, il fallait participer à la remise du prix de la 2ème édition dédié à Didier Mumengi, ministre honoraire de la communication et médias, actuellement sénateur de la mandature en cours.

Photo

Après le mot de circonstance par le célébrant du jour, la parole avait été accordée à madame Bibi Kisolokele, partenaire attitré de l'Asbl "Nous et le Livre". Selon elle, la lecture constitue la clé de voûte pour le développement d'une société. " Nous et le Livre " qui a fait de la culture de la lecture son cheval de bataille.

Présente à la cérémonie, la ministre provinciale de la culture, du numérique et de la communication, dans sa prise de la parole, a ravivé la mémoire du public quant aux qualités tant intellectuelles que patriotiques de Didier Mumengi. Pour elle, le ministre de Mzee Kabila est un théoricien avéré qu'il faut lire et écouter à chaque fois que l'occasion se présente.

Par la suite, le moment tant attendu était venu pour attribuer le prix " Didier Mumengi" aux cinq écoles sur sept qui avaient participé à l'épreuve de cette deuxième édition.

A tout dire, c'est le complexe scolaire qui s'est démarquée parmi tant d'autres. Curieusement l'élève Liasa qui avait mis les membres de jury d'accord n'était pas dans la salle pour raison de santé.

C'est dans une ambiance festive que s'est clôturée la deuxième édition de la remise du prix littéraire de l'Asbl " Nous et le Livre" dont le dévolu a été jeté à une icône du pays, Didier Mumengi.