Sénégal: Zone militaire N°4 - Vers un renforcement des unités pour faire face à toute menace

Tambacounda — Le Général de corps d'armée Cheikh Wade a annoncé, mardi, un renforcement des unités à Tambacounda et Kédougou avec l'arrivée des commandos, des parachutistes, pour faire face à toute menace. "Vous allez voir bientôt des unités différentes de celles présentes dans la région de Tambacounda telles que les commandos, les parachutistes entre autres pour faire des immersions dans les zones les plus reculées jusque dans la poche de la Falémé", a déclaré le chef d'Etat-major général des armées (CEMGA).

Il s'adressait à la presse au Camp Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda à l'occasion d'une visite de travail à la zone militaire numéro 4 qui couvre les régions de Tambacounda et de Kédougou. Cette activité entre dans le cadre des visites périodiques qu'il effectue dans les unités et formations des forces armées dans les différentes zones militaires pour s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. "Nous sommes certes, jusqu'ici épargnés, mais il faut être dans l'anticipation", a dit le CEMGA.

"Vous verrez l'Armée de l'air pour combler les espaces parce qu'il y en a beaucoup. Tambacounda est une grande région et les unités terrestres à elles seules ne peuvent pas couvrir tout le territoire", a-t-il souligné. Il faut, selon lui, rassurer les populations, en étant en mesure de faire face à toute menace. "Nous travaillons pour que cette zone frontalière aux énormes ressources et potentiels économiques ne tombent pas dans l'insécurité en particulier dans la zone de Saraya, Kéniaba et plus au sud", a dit le CEMGA. Les ressources humaines, la valeur des équipements militaires et les infrastructures sont au coeur de la visite du Général Cheikh Wade.