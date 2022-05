Togo: L'eau coulera à flot à Klobatèmé

Le constat est clair, les populations avaient besoin d'eau potable et, la municipalité de la Commune de Golfe 1 a décidé d'agir pour corriger le tir. En faveur des 8802 (selon des chiffres de 2021) habitants (des 6 quartiers) du village de Klobatèmé, une des 36 localités de sa juridiction, l'exécutif de la Mairie de Bè Afédomé, a mis en chantier le projet de construction d'une mini adduction d'eau potable, depuis un moment.

Et ceci, surtout que l'on voit la population s'augmenter et les périphéries du village s'étaler. Des explications de la municipalité et des services en charge de ce chantier, " les travaux de la première phase de ce projet consistent à construire un forage à gros débits, un château d'eau de 100 m3 sur 15.30ml de hauteur, un local technique de dimensions 4,00 m x 4,00 m et une bonne fontaine de 8 robinets ".

Pour justifier de l'importance de ce projet dans la vie des populations, il est révélé que " c'est en particulier dans le cadre de mettre en exécution le "programme 2" du Plan de Développement Communal (PDC) Golfe 1 qui est "l'accès aux services sociaux de base" donc de l'eau, que ce joyau financé par le budget municipal gestion 2021 de la commune Golfe 1, est construit afin de limiter les maladies hydriques ; contribuer largement au développement de cette population, et instaurer un mécanisme de gestion intégrée durable de cette ressource ".

Aussi, éclaire-t-on qu'il vient inscrire Golfe 1 et le village de Klobatèmé dans la dynamique de la concrétisation du sixième objectif de développement durable (ODD6) : accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène, et à l'assainissement d'ici 2030 et dans la mise en œuvre de la Politique de décentralisation de développement communale en eau potable et assainissement dans toutes les zones vulnérables de Golfe 1 ".

Pour information, ce projet de Klobatèmé devra coûter environ 80 millions de F cfa.