Afrique: Vicentia Amédomé désignée par la FIFA pour officier au Tournoi Maurice Revello 2022

La 48ème édition du Tournoi international Espoirs Maurice Revello, autrefois Tournoi de Toulon, se déroule du 29 Mai au 12 Juin prochain en Provence (France). Pour cette compétition (Tournoi international Espoirs Maurice Revello 2022) et dans le cadre des préparatifs de la compétition phare de la FIFA dans le domaine du football féminin (Mondial Dames 2023), il est revenu à la FIFA de désigner les arbitres et arbitres assistantes qui officieront.

Du lot des arbitres et arbitres assistantes, pour ce Tournoi international Espoirs Maurice Revello 2022, en préparatifs de la Coupe du monde Dames 2023, on retrouve trois trio arbitraux africains dont un conduit par la Togolaise et arbitre féminin, la plus en forme du moment, Vicentia Amédomé. Arrivée à Marseille depuis hier Lundi, comme exigé par les dispositions de ce tournoi, la Togolaise est assistée par la Camerounaise Carine Atezambong, et la Malienne Fanta Koné. Autres trios africains, il y a ceux de l'Ethiopienne Lydia Abebe, et de la Sud-Africaine, Akhona Makalima.

Il est à noter que, outre l'arbitrage féminin africain qui est valablement représenté par la Togolaise et ses collègues, les Confédérations telles que l'ACF (Asie), la CONCACAF (Amérique du Nord) et la COMEBOL (Amérique latine) y sont également représentées par des officiels (des trios de 3 arbitres et assistantes également).

A tout prendre, c'est un honneur qui est à nouveau fait au Togo par le biais de son arbitre centrale qui, depuis plusieurs années déjà, prouve à juste titre qu'elle mérite bien sa place parmi les meilleures arbitres de football du monde.

Si les préparatifs des officielles pour ce Tournoi international Espoirs Maurice Revello 2022, ont démarré ce Mardi 24 Mai 2022, Vicentia Amédomé et ses collègues arbitres de matches rentrent dans le vif de la compétition le 29 Mai. Quant à la finale, elle se dispute le 12 Juin prochain. Bonne chance et bonne compétition à la Togolaise qui fait à nouveau flotter le drapeau de l'arbitrage togolais et partant africain.