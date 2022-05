Congo-Brazzaville: Projection et danse - "Timbuktu" et Jenny Paulin à l'IFC

Le cinéma et la danse sont au rendez-vous cette semaine à l'Institut français du Congo (IFC) avec la projection, le 26 mai, de "Timbuktu", un film d'Abderrahmane Sissako, et les ateliers et conférences sur les danses et musiques traditionnelles de la Caraïbe qui seront animés par la chorégraphe et coach guadeloupéenne Jenny Paulin, du 26 au 28 mai.

La vie de Kidane, mari de Satima et père de Toya et Issan, bascule quand il tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est pris à GPS sa vache préférée. Kidane doit alors faire face aux nouvelles lois et la terreur des djihadistes. C'est l'histoire que relate "Timbuktu " que le public pourra découvrir cette semaine à l'IFC. Un film dramatique franco-mauritanien, réalisé par le cinéaste et producteur mauritanien, Abderrahmane Sissako, sorti en 2014.

Le long métrage a remporté plusieurs prix dont le Prix du jury œcuménique et le Prix François-Chalais, la même année de sa sortie, au festival de Cannes. Il a aussi été nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2015.

Quant à la chorégraphe et coach Jenny Paulin, elle animera, pendant trois jours, une conférence de presse et deux conférences sur les thèmes: "Les danses et musiques traditionnelles de la caraïbe (Gwa-Ka, Biguine, Soca...), quelle perception en Afrique? " et " La danse, vecteur d'émancipation de la femme ". Pendant les trois jours elle animera également trois ateliers de danse destinés aux enfants et aux adultes. L'occasion est donnée aux Ponténégrins de "se déhancher au rythme des percussions traditionnelles du Form'AKA et du Sokafit, disciplines de fusions caribéennes portées par la chorégraphe".