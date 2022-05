Egypte: Finalisation de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050

Une série de démarches importantes ont été prises au cours de la dernière période pour soutenir le partenariat avec le secteur privé et les partenaires dans le développement dans le domaine du climat, dont la finalisation de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050, qui associe le climat et le développement en prenant en compte les considérations sociales et économiques et le développement durable du pays, a affirmé la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad.

La stratégie comprend 5 composantes, lesquelles l'atténuation, l'adaptation, le financement, la gouvernance climatique et la science et technologie, a dit Mme Fouad lors de sa participation à la réunion de la délégation des institutions américaines travaillant dans le domaine de l'investissement dans l'énergie verte lors de sa visite en Egypte, qui a été organisée par la chambre de commerce américaine au Caire.

Elle a souligné l'importance de cette réunion pour identifier les opportunités de partenariat et de coopération égypto-américaine dans le domaine du changement climatique, non seulement dans le cadre de la présidence égyptienne de la prochaine conférence sur le climat "COP27", mais aussi pour discuter des mécanismes d'action collective afin de faire face aux effets du changement climatique et d'accélérer l'action climatique.

Mme Fouad a également évoqué le rôle de la réunion afin d'identifier les mécanismes de participation du secteur privé, à la lumière de la finalisation de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050, et les opportunités de coopération dans les domaines de l'atténuation et de l'adaptation aux effets du changement climatique.

La ministre de l'Environnement a passé en revue les exemples d'opportunités d'investissement vert dans un certain nombre de secteurs en Égypte, dont l'exploitation des expériences et des succès de l'Égypte dans le domaine de l'énergie renouvelable grâce à la mise en œuvre d'un programme en partenariat avec le ministère de l'Électricité et de l'Énergie pour des investissements de 10 milliards de dollars.

Mme Fouad a souligné l'importance du secteur agricole en matière d'adaptation aux effets du changement climatique et dans le domaine de la sécurité alimentaire, notamment à la lumière des circonstances critiques auxquelles le monde est confronté avec l'aggravation de la crise économique mondiale.