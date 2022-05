Nigeria: Deux prêtres enlevés dans le diocèse dirigé par Mgr Kukah, qui a fait l'objet de lourdes menaces

Abuja — Deux prêtres ont été enlevés dans le nord du Nigeria. Cette information a été rapportée par le père Christopher Omotosho, directeur des communications sociales du diocèse de Sokoto.

"À minuit aujourd'hui, 25 mai 2022, des hommes armés ont fait irruption dans le presbytère de l'église catholique St. Patrick, Gidan Maikambo, Kafur LGA de l'État de Katsina", a déclaré le père Omotosho dans un communiqué.

"Le pasteur père Stephen Ojapa, MSP (Missionary Society of St. Paul), son collaborateur père Oliver Okpara et deux autres garçons qui se trouvaient dans la maison ont été enlevés. Nous n'avons aucune information sur leur localisation. Je vous demande de prier pour leur sécurité et leur libération".

Selon les rapports, les ravisseurs, qui étaient armés, sont arrivés en grand nombre et n'ont pas été vus en moto, comme c'est habituellement le cas dans les attaques de kidnapping au Nigeria.

Le père Oliver Okpara avait été ordonné prêtre en septembre par Son Excellence Mgr Mathew Hassan Kukah, Évêque de Sokoto, qui a fait l'objet de récentes menaces (voir Fides 24/5/2022).

L'évêque avait vivement dénoncé l'assassinat de Deborah Samuel Yakubu, un étudiant chrétien, lynché le 12 mai dernier pour " prétendu blasphème " (voir Fides 18/5/2022). Le diocèse de Sokoto dirigé par Mgr Kukah couvre l'ensemble des États de Sokoto et de Katsina, et en partie ceux de Zamfara et de Kebbi.