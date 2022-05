Zambie: L'unité et la solidarité sont nécessaires au développement des églises locales

Ndola — " Il est important d'avoir une unité de but et une unité de vision pour construire l'Église locale avec une motivation commune ", a souligné Mgr Benjamin Phiri, Évêque du diocèse de Ndola. Le Prélat, selon une note parvenue à l'Agence Fides, a souligné comment la réalisation de la croissance et du développement dans les Eglises locales exige la collaboration, la vision commune et l'unité de tous les acteurs du diocèse.

"On ne peut pas faire beaucoup de progrès dans les Églises locales si chaque urgence pastorale est isolée. Nous avons traversé ensemble Covid-19, nous avons vu la nécessité de continuer sur la même ligne d'unité et de solidarité, également en vue d'une bonne préparation du prochain Synode des évêques".

Mgr Phiri cite en exemple le choix de ses armoiries épiscopales, qui représentent l'unité : "afin que nous soyons unis par la croix". "C'est parce que la croix est le facteur d'unification de tous les croyants". "L'esprit qui nous anime pour travailler ensemble grandit parmi les agents pastoraux et nous espérons, grâce à cette collaboration, réaliser de plus en plus de choses", a souligné l'évêque en référence au travail effectué au cours de l'année écoulée.

"Les religieux ne viennent pas dans un diocèse pour s'occuper de leurs propres activités, mais rejoignent le diocèse pour soutenir les efforts de l'Église locale et accomplir ce qui va dans le sens de l'évangélisation. C'est pourquoi, dans leurs apostolats, ils doivent travailler en collaboration pour témoigner du Christ et évangéliser pour le salut des âmes. Nous devons donc être concentrés, nous devons nous compléter et nous compléter les uns les autres afin que nous puissions tous atteindre notre objectif commun".